Můj imaginární přítel Hitler. Protiválečná satira se Scarlett Johanssonovou se natáčela v Česku

Snímek Jojo Rabbit je hořkou protiválečnou komedií, která se nyní představuje v první ukázce. Příběh chlapce zmítaného propagandou natáčel v České republice oceňovaný Taika Waititi. Jeho imaginární Hitler pak zavítá do českých kin 23. ledna 2020.

stylová pomsta Taika Waititi má z jedné strany židovské předky a z druhé předky maorské. Rád prohlašoval, že sám sebe obsadil do role fiktivního Hitlera jako pomstu tomu skutečnému.

Venku zuří válka a armády spojenců pomalu pochodují na Berlín. Mladý chlapec Johannes „Jojo“ Betzler, člen Hitlerovy mládeže, sní o velké armádní kariéře. Mladickou nerozvážností a nadšením hltá všechnu propagandu a režimem schválenou literaturu. Ve válce přišel o otce a přátelé z oddílu mu nadávají, že je ustrašený jako králík (odtud název Jojo Rabbit, Králík Jojo). Prázdnotu v životě chlapec vyplní imaginárním kamarádem (Taika Waititi). Díky neustálé propagandistické masáži je ale jeho kamarádem hloupoučká, pozměněná a naivní verze samotného Hitlera.

Vcelku poklidný život malého chlapce ale naruší zjištění, že jeho drahá matka (Scarlett Johanssonová) skrývá na půdě malého židovského chlapce. Jak se propagandou zmámený člen Hitlerovy mládeže zachová?



V nové ukázce jsou jasně vidět záběry na české ulice, ze kterých filmaři udělali rakouské městečko. Vizuálně originální satira slibuje takový pohled na druhou světovou válku, jaký tu rozhodně ještě nikdy nebyl. Humor bude spíše černý, o čemž svědčí i odražený nůž zabodnutý v noze člena Hitlerovy mládeže.



Většina snímku se natáčela v České republice. Filmaři navštívili Žatec, Úštěk, Kytín, Dolní Beřkovice, Hořín, Lenešice a Petchkův palác v Praze, který za druhé světové války sloužil jako skutečná základna gestapa pro protektorát Čechy a Morava.



Oceněný novozélandský režisér Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Co děláme ve stínech) se zhostil režie a zahrál si i imaginárního Hitlera. Waititi je upsán i k chystanému Thorovi s podtitulem Láska a hrom (Love and Thunder). Zároveň napsal i scénář a ztvárnil roli chlapcova imaginárního přítele. Největší hvězdou je samozřejmě Scarlett Johanssonová (Avengers, dokonalý trik v roli matky). Filmařům se ale také do zatím blíže nespecifikované role podařilo sehnat herce Sama Rockwella. Rockwell zabodoval na letošních Oscarech díky vedlejší roli rasistického policisty ve snímku Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Snímek vznikl na motivy knihy Caging Skies (Poutající nebesa, česky zatím nevyšla) novozélandské spisovatelky Chrisitne Leunensové. Nutno však dodat, že kniha má daleko temnější ráz a je čistokrevným psychologickým dramatem.