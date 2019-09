Můj nůž je větší než tvůj, vzkázal Schwarzenegger Stallonemu. Můj je ostřejší, odpověděl herec

Fanoušci už tuší, co by se dalo čekat od případného souboje na nože mezi Terminátorem a Rambem. Herec a bývalý guvernér státu Kalifornie Arnold Schwarzenegger netradičně pogratuloval svému kolegovi Sylvestru Stallonemu k premiéře filmu Rambo: Poslední krev. Spustil tím „hádku“, kterou ocenili hlavně fanoušci obou herců

„Sylvestře, právě jsem viděl nůž, který jsi podepsal pro charitu... podívej se ale na tenhle nůž, “ říká Schwarzenegger ve videu, které umístil na svůj Instagram. Následně vytahuje nůž nejméně dvakrát tak dlouhý. „To tvoje není nůž, tohle je nůž!“ pokračuje herec variací na hlášku z filmu Krokodýl Dundee. „Tenhle jsem používal při natáčení Predátora. Je jen o něco větší než ten tvůj, ale tím se nemusíš trápit,“ zažertuje Schwarzenegger.

Poté se zasměje. „Ale teď vážně, přeju ti hodně štěstí s Rambem o tomhle víkendu, dobře? Budeš hit. Ten film bude bomba. Jsi nejlepší,“ popřeje Schwarzenegger na konci videa. Oba herce poutá dlouholeté přátelství, ačkoliv není tajemstvím, že se ještě v osmdesátých letech nesnášeli a brali jeden druhého jako konkurenci.



„V devadesátých letech jsme se pak stali dobrými kamarády a vydrželo nám to. V začátcích kariéry potřebujete konkurenci, někoho koho nesnášíte. To je to, co mě neustále popohánělo kupředu,“ sdělil Schwarzenegger v roce 2014 pro deník Hindustan Times.



„Mnohokrát díky, obře. Jsi skvělý přítel a skvělá hvězda. Můj nůž bude ale vždy ostřejší, než je ten tvůj,“ odpověděl krátce Stallone na svém Instagramu. K diskuzi se záhy připojili fanoušci obou herců, kteří se přou o tom, který z nich má lepší ostří.