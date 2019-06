Můj Star Trek bude sprostý, tvrdí Quentin Tarantino. Scénář sci-fi filmu ‚pro dospělé‘ už je údajně hotový

LOS ANGELES Režisér Quentin Tarantino oznámil novinářům, že už má k dispozici připravený scénář ke svému chystanému sci-fi filmu ze světa Star Trek. Je ale údajně takový, že si není jistý, že mu ho studio schválí. Tarantinův zatím poslední film Tenkrát v Hollywoodu sklidil velmi nadšené ohlasy.

„Už k tomu existuje scénář. Ještě se nad ním musím pořádně zamyslet, ale zatím jsem na to neměl čas,“ odpověděl Tarantino novinářům na otázku, zda bude opravdu režírovat film z kultovního sci-fi univerza. „Podle scénáře je to film pro dospělé. Pokud to nakonec natočím, tak to tak zůstane,“ sdělil poté v rozhovoru magazínu Empire.

Autorem scénáře je Mark L. Smith (Díra, REVENANT Zmrtvýchvstání), který Tarantinovi pomáhal zhmotnit jeho vizi. Tarantino s nápadem na „dospělý“ Star Trek ale původně prý oslovil přímo režiséra J. J. Abramse, který v roce 2009 odstartoval novou etapu ságy Star Trek třemi úspěšnými filmy s Chrisem Pinem (Outlaw King, Za každou cenu) v hlavní roli.

Jdu do toho

K Tarantinově projektu se vyjádřil i herec Zachary Quinto, představitel Vulkánce Spocka z Abramsových filmů. „Ano, jsme tomu všichni hrozně otevření. Vím, že se o tom ve studiu baví, ale zatím beze mě. Uvidíme, co z toho nakonec bude,“ sdělil v internetovém podcastu Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu.



Studio Paramount, které filmy z této ságy natáčí, má ale v poslední době problémy. V přípravě je čtvrtý díl (Tarantino by dělal nejdříve až pátý), ale v lednu od projektu odešly dvě důležité hvězdy - Chris Pine a Chris Hemsworth. Projekt je nyní u ledu a zatím není jasné, zda se je Paramount pokusí přemluvit, pokračování natočí s jinými herci, nebo od projektu úplně upustí (pak by ale byl ohrožen i ten Tarantinův).

Quentin Tarantino minulý měsíc na filmovém festivalu v Cannes představil zatím svůj poslední snímek Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood). Příběh o těžkém hereckém údělu a vraždícím kultu sklidil nadšené ovace všech, kteří ho viděli. Velkou zásluhu na tom měli i Leonardo DiCaprio a Brad Pitt v hlavních rolích. Někteří dokonce snímek označili za nejlepší Tarantinův film od dob kultovního Pulp Fiction - Historek z podsvětí (1999). Tenkrát v Hollywoodu zavítá do českých kin 8. srpna.