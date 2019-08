Mulan podporuje hongkongské policisty. Fanoušci chtějí film bojkotovat kvůli názorům hlavní herečky

HONGKONG/ČÍNA O tom, že by se měla vyvarovat politických komentářů, se přesvědčila herečka Liu Yifeiová, představitelka Mulan v chystaném filmu studia Disney. Na sociálních sítích vyjádřila podporu policistům a tím i čínské straně v konfliktu, který se nyní odehrává v Hongkongu. Filmoví fanoušci volají po bojkotu filmu hashtagem #BoycottMulan. Snímek má premiéru naplánovanou 26. března 2020.

Animovaný snímek Legenda o Mulan z roku 1998 vyprávěl příběh titulární dívky, která předstírala, že je muž. V řadách čínské armády, kde byla jinak přítomnost ženy trestána smrtí, pak bojuje s mongolskými nájezdníky. Všechno samozřejmě po vzoru filmů od Disneyho končí tím nejlepším možným způsobem.

Chystaná hraná verze ale dost možná skončí tím nejhorším možným způsobem ještě před svou premiérou. Herečka Liu Yifeiová (známá také jako Crystal Liu) zveřejnila příspěvek na čínské sociální síti Weibo, který by se dala přeložit zhruba takto: „Já také podporuji hongkongskou policii. Teď už mě můžete zbít.“ Pod to v angličtině připsala: „Jaká to ostuda pro Hongkong!“



Negativní odezva na sebe nenechala dlouho čekat a hashtag #BoycottMulan nabral na síle. „Yiefeiová naprosto zničila jednu z mých nejoblíbenějších postav od Disneyho. To zabolí! Podporuje brutalitu hongkongské policie a mlácení občanů,“ napsala na Twitter uživatelka Nardia Huangová a připojila výše zmíněný hashtag.

Hereččina reakce měla být údajně spojena s kauzou novináře, kterého naopak zbili prodemokratičtí protestující. Hongkongem stále otřásají protesty, které vyvolal návrh na extradiční zákon. Ten měl umožnit vybraným podezřelým, aby byli souzeni čínskými soudy. Znamenalo by to kompletní vyloučení hongkongského soudního systému a přímé uvržení do toho čínského, který je znám poměrně drsnými praktikami včetně veřejných přiznání v televizi. Vláda sice návrh odložila, ale protestující volají po jeho úplném zrušení.

Mulan verze 2.0

Mulan se i přes snahy film bojkotovat nejspíše do kin dostane. Hrané verzi se ale nevyhnuly určité změny. Pryč je kapitán Li Shang, který v původní Mulan vojáky cvičil a do kterého se dívka převlečená za muže zamilovala. Na jeho místo nastoupil obyčejný voják Chen Hongui (Yoson An).

Samotného čínského císaře si zahrála akční legenda Jet Li (Polibek draka, Expendables: Postradatelní). Snímek režíruje novozélandská režisérka Niky Caroová (Úkryt v Zoo, Pán Velryb). Právě na snímku Úkryt v Zoo, který se natáčel i v České republice, spolupracovala s celou řadou českých herců včetně Martina Hofmanna nebo Arnošta Goldflama.

Společnost Disney na předělávky svých původních příběhů v poslední době sází. Týká se to hlavně hraných verzí původně kreslených filmů ze zlaté éry společnosti. Můžeme začít například snímkem Kráska a zvířez roku 2017. Do kin se letos koncem května dostal snímek Aladin režiséra Guye Ritchieho s Willem Smithem a Menou Massoudem v hlavních rolích. A v současné době se kiny prohání Lví král Jona Favreaua. V přípravě je pak například snímek Lady a Tramp.