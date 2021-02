Muriel letos bez vlasů! Komiksové ceny ocenily nejlepší loňské počiny

PRAHA Se čtrnáctým ročníkem komiksových cen Muriel je to jako poslední rok se vším: vyhlášení se konalo včera distančně. Žádné živé publikum, žádné ovace vestoje. To ale neznamená, že mizí důležitost těch cen – jediných svého druhu, pojmenovaných na počest blonďaté krásky z dílny Káji Saudka. Kdo si je za loňský rok odnesl?

Dalo se to trochu čekat. Loňský rok byl v českém komiksu spíš průměrný než převratný. Žádné nové dějiny, žádný nový Alois Nebel, Oskar Ed nebo „sestry Dietlovy“. Nejlepší komiksovou knihou roku je titul Bez vlasů (Paseka) dvojky Tereza Drahoňovská & Štěpánka Jislová. Naléhavé téma (alopecie) navlečené na jednoduchou, logicky rozvíjenou dějovou linku – a mistrovsky zvládnutá výtvarná stránka.

Zatímco Drahoňovská vsadila víc na sílu osobní zkušenosti se ztrátou vlasů než na soustružení nějakých fikčních světů, Jislová ukázala, že rozpaky, které se vznášely nad její dosavadní výtvarnou prací (Češi: 1938, Milada Horáková, Klášter nejsvětějšího srdce), jsou naprosto pryč. Je to hlavně její suverénní, osobitě pojatá kresba, co drží album vysoko nad průměrem. A co z něj dělá i potenciální vývozní artikl.

Vlastně stejně to dopadlo v kategorii nejlepší kresba, kde vyhrál Jiří Franta s albem Singl (Labyrint). Poněkud řídkou příběhovou kaši, v níž se brodí komická figura rozhulákaného fotbalového chuligána, i tady nastavuje výjimečná kresba. Franta „umí“ na výbornou hlavy i široké záběry – ať přelidněného náměstí, nebo korábu poskakujícího uprostřed rozbouřeného moře. Jeho výtvarno je silně příznakové, divák pozná ten rukopis okamžitě. I přesto, že Franta realizuje většinu své práce ve dvojici s Davidem Böhmem.

Trochu polemizovat by se dalo s oceněním za nejlepší scénář. Džian Baban, známý hlavně z plodné spolupráce s Vojtěchem Maškem, spojil tentokrát síly s Richardem Fischerem. Výsledkem je album Rváčov 1. Jde o vstupní díl plánované série, kde rezonuje a znovuožívá přebohatá minulost Foglarových vontů. A s nimi tajemná Stínadla, klukovské hry a dobrodružství. Jenže čtenář je z knihy nakonec na rozpacích: scénář je příliš rozlítaný, míchají se tu reality osmdesátých a devadesátých let, ale i předcházejících dekád a ve snových průhledech i minulých staletí. Fischerova kresba pak textové lince spíš podráží nohy, než by ji projasnila; je nejistá, neohrabaná, nepřesvědčivá. Možná to „dvojka“ napraví, možná ne.

Zmínku zaslouží i kategorie zaměřené na krátký komiks: nejlepší komiks pro děti a nejlepší strip. Jak zábavná výuka čarodějnictví v podání Morgavsy a Morgany od Petra Kopla, tak potrhlý kocour Mourrison, „hrdina bez kázně a hany“ z dílny Lukáše Fibricha, stojí za čtení. A možná i opakované. Podobně nejlepší překlad: Michala Marková si v albu Nathana W. Pylea Divná planeta (Universum) užila jako ti anonymní borci, co převádějí klasická přísloví do vědecké řeči. Společnost mimozemšťanů, usazená v neurčitém čase i prostoru, totiž žije právě svou mluvou: sympaticky odcizenou, neosobní, plnou neologismů, ale také jazykové komiky.

Tradice a význam

Laureáti kategorií přínos českému komiksu a síň slávy pak potvrzují, co bylo řečeno úvodem: tenhle ročník je spíš průměr. Časopis Aargh! má sice slušnou tradici i jistý význam, podobně legendární nakladatelství Mot, které přivedlo do Česka třeba Maxe Anderssona, ale – jak se pěkně říká – ruku na srdce: je tohle opravdu ten přínos a sláva, které český komiks vyvezou do zahraničí a dají mu šanci ukázat svou scenáristickou a výtvarnou sílu globálně? Je tohle něco výjimečného, co se zasloužilo o dějiny, přítomnost i budoucnost?