Může být Geralt v pokračování Zaklínače postižený? Chci mu dát víc vrstev, říká tvůrkyně seriálu

PRAHA Geralt z Rivie (Henry Cavill) by v dalších pokračováních seriálu Zaklínač mohl být postižený či nějak pohybově omezený. Na rozsáhlou internetovou diskuzi o hrdinových postiženích z bitev reagovala tvůrkyně seriálu Lauren S. Hissrichová pozitivně a slíbila, že to do svého díla přidá.

Podle čísel vidělo Zaklínače loni v prvním týdnu více než 76 milionů diváků, což z temné fantasy ságy podle románů Andrzeje Sapkowského učinilo nejúspěšnější premiéru v historii Netflixu. Seriál byl kritiky i diváky vychvalován, že zachycuje rozmanitost ras a etnických menšin. Je ale dost možné, že tentokrát zajde ještě dál. Co kdyby totiž hlavní hrdina trpěl fyzickými postiženími, jenž na něm zanechaly jeho četné bitvy? Uživatelka Twitteru s přezdívkou @mustangsart rozběhla v uplynulých dnech debatu o tom, že Geralt by rozhodně neměl být nezničitelným hrdinou, který každé děsivé zranění „rozchodí“. Dívka, která je populární aktivistkou za zastoupení fyzicky znevýhodněných postav ve stolních hrách, Geralta doslova označila za postiženého hrdinu. Je nicméně pravdou, že výčet hrdinových zranění je strašlivý. Stačí se podívat na jeho jizvy, kterými se netají ani v seriálu. Například v druhém Sapkowského románu Čas opovržení se Geralt dostane do křížku s mágem Vilgefortzem. Z boje vyvázne z roztříštěným loktem a stehenní kostí. Později se uzdraví v magických vodách Brokilonského lesa, ale to pro jeho úplné zhojení rozhodně nestačí a hrdina dál trpí chronickými bolestmi. Geralt už by správně nikdy nemohl jezdit pořádně na koni a ani bojovat v plném zápalu. „Kdyby žil v našem světě, byly by Geraltovi diagnostikovány chronická bolest z poškození nervů a artróza,“ obhajuje svou teorii aktivistka. „Je na čase, aby média začala zobrazovat postižené postavy v normálním světle. Musí také přestat smazávat postižení postav, které už byly jednou zobrazeny jako postižené. Poškozuje to všechny skutečně znevýhodněné lidi,“ pokračuje aktivistka a vysvětluje, že Geralt by byl skvělým hrdinou, ke kterému by podobně zasažení mohli vzhlížet. Kromě desítek pochvalných komentářů a názorů vesměs v souladu s touto myšlenkou se k debatě připojila i Lauren S. Hissrichová, tvůrkyně seriálu. „O této debatě jsem nepřestala přemýšlet. Ty knihy jsem četla nejméně tucetkrát, dočetla je do těchto specifických pasáží a nijak nepřemýšlela nad tím, že Geralt je nějak zraněný a nemůže se plně zotavit. To je špatně. Těším se, až se do této myšlenky víc ponořím. Chtěla bych dát našemu hrdinovi víc vrstev,“ okomentovala.