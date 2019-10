Může být smrt dobrá? Unikátní dokument slovenského režiséra popisuje cestu Britky za eutanazii

Britka s nevyléčitelnou nemocí se rozhodne pro asistovanou sebevraždu. Ona se téměř těší, její rodina prožívá bouři. Dobrá smrt zamíří do českých kin 17. října.

72 letá Britka Janette trpí svalovu dystrofií. Nemoc postupuje velmi rychle a nemilosrdně. Janette byla svědkem toho, jak ji tato nemoc vzala matku. Rozhodne se proto ukončit svůj život s pomocí lékaře, rozhodne se pro asistovanou sebevraždu.

Velká Británie ale tuto možnost odchodu nenabízí a Janette musí odjet do Švýcarska. Sama Janette se vlastně těší a prožívá duševní klid. Její příbuzní ale zažívají hotovou bouři a snaží se to nemocné za každou cenu vymluvit. Snímek s výrazně sugestivní kamerou využívá postupy hraného filmu a do skutečného Janettina příběhu poutavě vplétá charaktery a životní příběhy jejich nejbližších.



„Když jsem se Janette zeptal, proč souhlasila s natáčením, odpověděla, že pokud to pomůže třeba jen jedinému člověku, který má podobné problémy, bude to stačit a má to pro ni smysl. Až později se ukázalo, že její příběh je vlastně příběhem celé rodiny,“ popisuje režisér Tomáš Krupa.



V rámci projekcí bude dokumentu Dobrá smrt předcházet krátký, mnohokrát oceněný film Spolu sami režisérky Diany Cam Van Nguyen. Předfilm přispívá k tématu vyrovnání se se smrtí s důrazem zejména na mládež.