‚Může to dostat každý.’ Hlavní lékařský konzultant filmu Nákaza dostal koronavirus

WASHINGTON/LOS ANGELES Doktor W. Ian Lipkin pracoval jako vrchní lékařský konzultant snímku Nákaza (2011) režiséra Stevena Soderbergha. Ten je všeobecně přijímán za nejlepší filmové zobrazení pandemie, ne nepodobné současné koronavirové epidemii, akorát v mnohem smrtelnější podobě.

Jeden letmý dotek stačí k přenosu. Brutální virus zabíjí bez milosti vše, co mu stojí v cestě. Svůj původ má v netopýrech, ti přenesli patogen na prasata a ta následně na člověka. Na léku se usilovně pracuje, ale virus kosí lidstvo takovým tempem, že se svět propadá do paniky. Jak se dá přežít ve společnosti, která se hroutí? To zjistí ve filmu čerstvý vdovec Mitch Emhoff (Matt Damon).

Filmový virus MEV-1 se chová podobně jako skutečný Covid-19. Na člověka se dostal také původně z netopýra. Virus ve snímku je ale o poznání smrtelnější - během 29 dní ve filmu zabije nejméně 28 milionů lidí. Filmové věrnosti bylo dosaženo konzultací s lékařskými odborníky. Ten hlavní si teď nákazu vyzkoušel na vlastní kůži.



W. Ian Lipkin se se svou diagnózou svěřil pro televizní kanál Fox Business Network. „Můžu upřímně říct, že celá ta situace je pro mě velmi osobní, protože mám od včerejška diagnostikovaný koronavirus,“ prohlásil lékař v přímém přenosu. „Je to mizerné, je to mizerné,“ dodal. Během rozhovoru několikrát silně zakašlal.



„Když jsem to dostal já, může to dostat každý. To je to, co jsem chtěl říct,“ prohlásil. Dodal ještě, že Amerika by rozhodně neměla spěchat k návratu k normálnímu životu. „Nemyslím si, že to do konce Velikonoc dostaneme pod kontrolu,“ dodal nakonec.