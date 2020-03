Můžou za Hellboyův propadák skalní fanoušci? Sáhli jsme jim na modly, tvrdí herec Harbour

LOS ANGELES Herec David Harbour (Stranger Things, Black Widow) je přesvědčen o tom, že loňský film Hellboy zcela pohořel proto, že filmoví fanoušci zkrátka až příliš zbožňují původní filmové zpracování režiséra Guillerma del Tora s Ronem Pearlmanem v hlavní roli.

„Myslím, že to celé ztroskotalo už předtím, než jsme začali natáčet, protože lidé v první řadě nechtěli, abychom to vůbec točili. Guillermo del Toro a Ron Pearlman vytvořili něco ikonického, o čem jsme si bláhově mysleli, že to můžeme přepracovat. Internet nám dal jasně najevo, že nechce, abychom na to sahali. Nakonec jsme natočili film, o němž si myslím, že je i přes nesporné problémy velmi zábavný. Jenže lidé byli stejně proti tomu a měli na to samozřejmě právo. Dostal jsem specifickou lekci,“ komentoval film na Instagramu Harbour.

Hellboy v Praze Ren Perlman, původní představitel filmového Hellboye, byl hlavním hostem letošního ročníku pražského veletrhu Comic-con.

Filmoví fanoušci se svých oblíbených značek často drží zuby nehty a brání je téměř do krve. Je známým faktem, že příběh loňského restartu Hellboye vycházel z velké části ze scénáře del Torova nenatočeného třetího dílu. I to skalním fanouškům nový film určitě zprotivilo, protože místo slíbeného třetího dílu dostali jen jeho „vykrádačku“.



Loňský snímek Hellboy režiséra Neila Marshalla (Pád do tmy, Psí vojáci) je i žánrovým odklonem proti dvěma filmům Guillerma del Tora (Hellboy z roku 2004, Hellboy: Zlatá armáda z roku 2008). Marshall vypustil del Torovu téměř pohádkovou atmosféru a vsadil na násilí a černý humor. Výsledek dopadl katastrofálně - snímek při rozpočtu 50 milionů dolarů utržil celosvětově jen něco přes 44 milionů. Sám si na sebe ani nevydělal.