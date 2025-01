SIERING: N&N Noble Notes. Mezinárodní bookmag vzniká v Praze, Berlíně a Londýně

Kvalita papíru je důležitá. Na materiálu záleží. Magazín není nějaký onlajn, magazín je fyzická věc. Výtisk takového pěkného bookmagu na dobrém papíře tu může po nás zůstat stovky let.

Když chceme vyrobit dobrý stůl taky na to musíme mít dobré dřevo. Neděláme z Noble Notes nějaký zbytečný luxus, nechceme nikoho ohromovat, ale soustředíme se na kvalitu.

Vydáváme Noble Notes dvakrát ročně. Jsme tu pro lidi, kteří rádi čtou inteligentní články a ocení fotografii, typografii, design. Píšeme o všem - o politice, společnosti, umění, životě ve městě, o přírodě, o vědě… téma může být cokoliv, podstatné je zpracování.

Srdce Evropy

Noble Notes vychází trojjazyčně - česky, německy a anglicky. U článků jsou připojené QR kódy, které vedou na jejich elektronickou verzi na našem webu nnmagazine.cz. Když je v tištěném bookmagu článek česky, pak jeho anglickou a německou verzi najdou čtenáři na webu. Jsme díky tomu asi jediným tuzemským magazínem s mezinárodním přesahem. Jsme tu pro čtenáře nejen v Česku, ale pro čtenáře z celého světa, kteří mají rádi Prahu a to příslovečné Srdce Evropy - žijí tu, pracují nebo přijíždí jako turisté.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

N&N vydáváme v našem česko-německém vydavatelství Black Swan Media již několik let, ale dosud byl magazín pouze dvojjazyčný a podtitul měl „Czech-German Bookmag“. Nyní už jsme povyrostli a míříme na globální trh. Jsou to miliony lidí, kteří každý rok navštíví Prahu, stovky tisíc cizinců tady žijí. A zároveň jsme určeni pro to příslovečné procento vzdělaných, kosmopolitních lidí z Česka, kteří ocení, že se u nás vydává něco, co má globální přesah. V N&N rádi prezentujeme šikovné tvůrce, výjimečné osobnosti a úspěšné firmy na mezinárodní scéně.

Na Max

V novém čísle Noble Notes najdete rozhovor s asi největší osobností britské žurnalistiky, sirem Maxem Hastingsem, který - bez okolků, ale také bez bázně - hovoří o geopolitické situaci v Evropě. Další text jsme připravili ve spolupráci s šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym, který vydal knihu o silném příběhu bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, dosud jediné ženy, která v moderní historii střední Evropy stála v čele státu (a u toho nepřestala být matkou a milým a skromným člověkem).

Naše art editorka z Berlína Marcela von Kayser připravila text o Leiko Ikemura - jedné z předních japonských umělkyň. Naše autorka a jazyková editorka Eliška Harris napsala kroniku svého mládí s názvem „Not all those who wander are lost“ o tom, jaké to je, když máte jednoho rodiče z Prahy, druhého z Londýna, předky v Rusku a táhne vás to nejprve ke studiu arabštiny a perštiny na Oxfordu, pak do světa tkaní koberců ve Švédsku a pak… to se ještě uvidí, vždyť Elišce je teprve šestadvacet.

Její vrstevnice, básnířka a tatérka Michaela Fenkl z Prahy (také studovala v Londýně) napsala úvahu s výmluvným názvem „Jak dostat tatínka na terapii“. A já jsem si zase popovídala s krásnou, vysokou, dlouhovlasou, usměvavou holandsko-německou modelkou Petrou van Bremen. Petře je pětašedesát let. Ten rozhovor dostal titulek „Žena nemá datum exspirace“.

Mluvit spolu

Je toho mnohem víc, co najdete na stránkách N&N Noble Notes, který dostal název podle zvyku tradice „noblesních poznámek“ - dobrým perem na kvalitní papír si zapisovat poznámky, deník, úvahy. Tak to dělali vzdělanci v dávných stoletích, tak to dělají někteří ještě dnes.

Nemusím v této souvislosti vysvětlovat, co už všichni tak nějak víme - všudypřítomná online média jsou naprogramovaná, aby nám kradla duši a vydělávala největším firmám světa. Lidé jsou vysáváni technologiemi a čím dál větší rychlost světa z nich dělá otroky. My samozřejmě nejsme proti pokroku, my ho ale spatřujeme hlavně ve schopnosti být sám sebou. Užít si čtení, rozvíjet kritické myšlení, objevovat krásu, nebát se stát si za svým, vždyť všichni jsme jedineční.

Ukázka z N&N Noble Notes

A protože spolu s vydáváním Noble Notes organizujeme v našem domě Černá labuť v ulici Na poříčí také salony, rozvíjíme také setkávání komunity našich čtenářů. Tváří tvář jeden druhému, nikoliv přilepení k monitorům. Užíváme si umění konverzace, pohody a legrace a vzájemného respektu, beze strachu, co si kdo bude myslet na mé názory…

Noble notes je k dostání přes web nnmagazine.cz, v distribuci Albatrosu, ve vybraných knihkupectvích a také na recepci Černé labutě. Budu se těšit na vaše ohlasy a také na nápady a tipy do dalšího čísla Noble Notes, které vyjde v létě.