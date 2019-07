Na Colours of Ostrava dorazilo 4600 dětí. Nejvíce v historii festivalu

Ostrava Mezinárodní festival Colours of Ostrava zaznamenal rekord. Letos dorazilo historicky nejvíce dětí ve věku do 15 let. V areálu Dolních Vítkovic se jich během čtyřdenního hudebního svátku bavilo víc jak 4600. ČTK to v sobotu řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Celkovou návštěvnost pořadatelé už několik let nezveřejňují. Podle odhadů překračuje 40 000 lidí.

Děti do výšky 140 centimetrů mají vstup na festival zdarma. Děti do 15 let za zvýhodněné vstupné. „Nárůst počtu dětí si vysvětlujeme hlavně poklidnou atmosférou. Rodiče potomky k nám berou i proto, že je o děti dobře postaráno. Máme velkou dětskou scénu, kde je i hlídání. Pracujeme na tom, aby se program pro děti či celé rodiny zlepšoval,“ řekl Sedlák.

COLOURS POTŘETÍ: Shilpa Ray zachránila pověst festivalového prime timu Dodal, že festival od středy navštívilo i víc jak 1000 držitelů průkazů ZTP a ZTP/P. V sobotu dorazila i tisícovka seniorů, kteří už tradičně mají poslední festivalový den vstup zdarma. „Také jsme se dopočítali, že se na zdárném chodu festivalu podílí okolo 6000 lidí, kteří tady pracují,“ dodal. Policie hodnotí dosavadní průběh akce jako poklidný. „Na místě dohlížíme hlavně na plynulost dopravního provozu. Okolí areálu je výrazně zatíženo, pohybuje se tam větší počet osob,“ řekla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Dodala, že policie v souvislosti s festivalem řešila i několik přestupků a trestných činů. „Hlavně majetkového charakteru,“ doplnila. COLOURS PODRUHÉ: Kryštof je hvězda, žádný otloukánek Festival Colours of Ostrava se v bývalém průmyslovém areálu koná od středy. V minulých dnech zde vystoupila například kapela Florence + The Machine. V Ostravě si odbyla skupina svou českou premiéru. Vystoupil i britský zpěvák Rag’n’Bone Man. V sobotu v Ostravě vystoupila i francouzská zpěvačka Zaz. Na večer se pak připravuje koncert hlavní festivalové hvězdy kapely The Cure. Program se odehrává na 24 otevřených i krytých scénách. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel se konaly také diskuse, tvůrčí dílny, divadelní představení, promítání filmů, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.