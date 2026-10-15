Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Ceny budou předány v lednu příštího roku v Aténách.
Pramen se dostal mezi čtyři desítky filmů, z nichž bude Evropská filmová akademie (EFA) vybírat film roku v kategorii hraných snímků. Drama o lékařce provádějící v 80. letech potraty a sterilizace romských žen na českém maloměstě se bude ucházet o cenu v konkurenci snímků jako Tender Loving Care britského režiséra Mikea Leigha či Rudé skály francouzského tvůrce Bruna Dumonta. Ve hře je i film litevského režiséra Andrijuse Blaževičiuse Rozvod za časů války, na němž se v koprodukci s Lucemburskem a Irskem podílelo také Česko.
Mezi 15 vybranými dokumenty figuruje i Nácvik revoluce, dokument o současném Íránu, který v koprodukci Česka a Španělska natočila íránská dokumentaristka a herečka Pegah Ahangaráníová. Soutěžit bude například se snímkem Naza, oceněným na festivalu v Cannes, v němž izraelští tvůrci zachytili zabíjení a utrpení civilistů v Pásmu Gazy.
Evropské filmové ceny, které se dříve jmenovaly Felix, jsou považovány za jedno z nejprestižnějších ocenění ve filmové branži. Jejich slavnostní předávání se v posledních letech konalo střídavě v Berlíně a v některé z dalších evropských metropolí. EFA vznikla v roce 1988 z iniciativy čtyřiceti evropských filmařů, včetně českého režiséra Jiřího Menzela. Současnou prezidentkou akademie je francouzská herečka Juliette Binocheová.