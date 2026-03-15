Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Autor: ,
  19:20
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také pořadatelům podařilo přivézt rekordní počet zahraničních i domácích hvězd a nabídli 16 programových linií.
Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026) | foto: ČTK

66 fotografií

„Největší úspěch sklidili určitě Mads Mikkelsen, Billy Boyd, Iain Glen, Robert Llewellyn a Claudia Black, ale také Jiří Lábus a Jaroslav Satoranský,“ uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, která akci spolupořádala. „Už nyní připravujeme Comic-Con Brno & Junior, na který se fanoušci mohou těšit 13. až 15. listopadu,“ dodal.

Návštěvnost podle pořadatelů dokládá, že věhlas Comic-Conu Prague roste i v rámci Evropy. „Každý rok nás navštíví více fanoušků z okolních států jako Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, ale také z Itálie nebo Španělska. Obrovský ohlas zaznamenaly tradičně cosplay soutěže,“ podotkl programový ředitel festivalu Václav Pravda.

V zaplněném hlavním sále v O2 universum zahájili pořadatelé letošní ročník v pátek odpoledne. Už před zahájením vytvářela atmosféru řada lidí v kostýmech oblíbených fantasy hrdinů. Takzvaní cosplayeři se objevili na jevišti i během slavnostního zahájení festivalu.

Mezi hosty zahájení se mimo jiné představili komiksoví výtvarníci Marco Turini, Simone D’Armini, Mirka Andolfo nebo Paolo Eleuteri Serpieri. Z herců sklidili velký aplaus představitelé filmové série Policejní akademie Charlie Schlatter, Lance Kinsey a Michael Winslow, ovací se dočkala i herečka, režisérka a bývalá kaskadérka Diana Lee Inosanto nebo Craig Parker známý ze seriálu Spartakus a z oscarové trilogie Pán prstenů. Překvapením bylo vystoupení Billyho Boyda. Představitel hobita Pipina z Pána prstenů zazpíval a sám se doprovodil na kytaru.

Velkou pozornost v úvodní den vyvolala návštěva dánského herce Madse Mikkelsena známého z filmů Chlast, Casino Royale, Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo ze seriálu Hannibal. Stovky návštěvníků využily možnost nechat se za poplatek vyfotit se slavným hercem nebo získat jeho podpis. Šedesátiletý herec v Česku momentálně natáčí s režisérem Martinem Scorsesem film What Happens at Night.

Mezi hosty akce byl dále například skotský herec Iain Glen známý rolí Joraha Mormonta ze seriálu Hra o trůny.Program Comic-Conu se uskutečnil ve čtyřech patrech, z toho dvě patra byla věnována videohernám. První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970. V Brně se loni uskutečnil čtvrtý ročník akce pro fanoušky komiksů, sci-fi a fantasy Comic-Con Junior, který má větší zaměření na děti než pražská akce.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.