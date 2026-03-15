Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

„Největší úspěch sklidili určitě Mads Mikkelsen, Billy Boyd, Iain Glen, Robert Llewellyn a Claudia Black, ale také Jiří Lábus a Jaroslav Satoranský,“ uvedl Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, která akci spolupořádala. „Už nyní připravujeme Comic-Con Brno & Junior, na který se fanoušci mohou těšit 13. až 15. listopadu,“ dodal.
Návštěvnost podle pořadatelů dokládá, že věhlas Comic-Conu Prague roste i v rámci Evropy. „Každý rok nás navštíví více fanoušků z okolních států jako Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, ale také z Itálie nebo Španělska. Obrovský ohlas zaznamenaly tradičně cosplay soutěže,“ podotkl programový ředitel festivalu Václav Pravda.
V zaplněném hlavním sále v O2 universum zahájili pořadatelé letošní ročník v pátek odpoledne. Už před zahájením vytvářela atmosféru řada lidí v kostýmech oblíbených fantasy hrdinů. Takzvaní cosplayeři se objevili na jevišti i během slavnostního zahájení festivalu.
Mezi hosty zahájení se mimo jiné představili komiksoví výtvarníci Marco Turini, Simone D’Armini, Mirka Andolfo nebo Paolo Eleuteri Serpieri. Z herců sklidili velký aplaus představitelé filmové série Policejní akademie Charlie Schlatter, Lance Kinsey a Michael Winslow, ovací se dočkala i herečka, režisérka a bývalá kaskadérka Diana Lee Inosanto nebo Craig Parker známý ze seriálu Spartakus a z oscarové trilogie Pán prstenů. Překvapením bylo vystoupení Billyho Boyda. Představitel hobita Pipina z Pána prstenů zazpíval a sám se doprovodil na kytaru.
Velkou pozornost v úvodní den vyvolala návštěva dánského herce Madse Mikkelsena známého z filmů Chlast, Casino Royale, Doctor Strange, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství nebo ze seriálu Hannibal. Stovky návštěvníků využily možnost nechat se za poplatek vyfotit se slavným hercem nebo získat jeho podpis. Šedesátiletý herec v Česku momentálně natáčí s režisérem Martinem Scorsesem film What Happens at Night.
Mezi hosty akce byl dále například skotský herec Iain Glen známý rolí Joraha Mormonta ze seriálu Hra o trůny.Program Comic-Conu se uskutečnil ve čtyřech patrech, z toho dvě patra byla věnována videohernám. První podobné setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970. V Brně se loni uskutečnil čtvrtý ročník akce pro fanoušky komiksů, sci-fi a fantasy Comic-Con Junior, který má větší zaměření na děti než pražská akce.