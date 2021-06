Na hraní se těším. Děsí mě ale množství textů, které musím dostat do hlavy, říká mladý herec Václav Šanda

Miluje divadlo a je velkým filmovým fanouškem, zvlášť v pandemii se snažil shlédnout alespoň pět filmů týdně a dál je doporučoval svým známým. I svůj instagramový účet „přeprofiloval“ na filmy. V létě se ale nejvíc těší znovu do práce a na to, že bude co nejvíce času trávit venku. „Zavření jsme byli dost dlouho,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz herec Václav Šanda.

Lidovky.cz: Konečně otevřela divadla, jaké pocity z toho máte?

Za sebe můžu říct, že se moc těším z toho, že zase budu moct vykonávat své povolání. Chybělo mi. Těším se na své kolegy, na své role a na kontakt s diváky. Zároveň se trochu děsím množství textu, které budu muset zase dostat do hlavy. Václav Šanda Narozen 1989 v Teplicích. Absolvoval činoherní herectví na DAMU. V letech 2012-2016 byl v angažmá v Městském divadle Mladá Boleslav. Již v průběhu studií hostoval v Činoherním klubu, v roce 2016 se stal jeho členem. Jeho nejvýznamnější role jsou Jack v inscenaci K.Š.E.F.T. nebo Mooney v Katech Martina McDonagha. Jeho hlas se hojně uplatňuje v dabingu. Spolupracuje i s filmem a televizí, např. Metanol, Zločiny Velké Prahy. Lidovky.cz: Budete hrát i v létě, je to pro vás první letní hraní?

Bude to pro mě první letní hraní s Činoherním klubem. Šapitó Azyl78 nám poskytlo zázemí, takže tam budeme v červenci hrát naši inscenaci K.Š.E.F.T. Jsem na to zvědavý, protože jsem zvyklý hrát tuto hru pro čtyři herce u nás v komorním Činoheráku. Tady to bude přeci jen o trochu větší. Lidovky.cz: Kde vás v létě uvidíme?

Vloni jsem udělal záskok na Letních shakespearovských slavnostech ve hře Mnoho povyku pro nic. Naučil jsem se kvůli dvěma večerům hlavní mužskou roli, Benedicka. A letos si ho shodou okolností opět třikrát zahraju. A moc se na to těším, bude to zase velký adrenalin. Kromě Povyku hraju i ve Veselých paničkách windsorských, kde se alternuji s Honzíkem Cinou. Lidovky.cz: V Činoherním klubu jste nazkoušel během lockdownu „do šuplíku“ inscenaci Ošklivec, o čem představení pojednává?

O tom, jak nám záleží na tom, abychom se takzvaně „zalíbili“ všem a přitom ztrácíme vlastní identitu. Bylo to pro mě výjimečné zkoušení s režisérem Braněm Holičkem a krásné setkání s Vojtou Kotkem, Martinem Fingerem a Martou Dancingerovou. Ošklivce jsme dozkoušeli na konci března, na konci prázdnin se k němu vrátíme, doladíme ho a v září snad odpremiérujeme. Lidovky.cz: Jste vášnivým sběratelem filmů, kde se tento koníček vzal?

Těžko číst. Pamatuji si, že jsem měl spoustu filmů nahraných na VHSkách, které jsem si jako dítě pouštěl pořád dokola. Má puberta byla ve znamení filmů na DVD, které jsem si kupoval v trafikách. A dnes si kupuju vše na blu-ray. Ale už se snažím brzdit, protože bydlím v garsonce a filmy nemám kam dávat. Takže první jdu na film do kina a když se mi líbí tak, že mám chuť se na něj podívat znovu, tak si ho koupím do sbírky. Během covidového volna mi volala spousta kolegů a kamarádů, ať jim doporučím nějaký film. A mě to moc bavilo. Proto jsem se rozhodl, že svůj účet na Instagramu zaměřím zejména na filmy. Každé pondělí zveřejňuji pět nových filmů, které jsem v uplynulém týdnu viděl a snažím se k nim napsat krátký popisek a hodnocení. Každou neděli mám na Instagramu svého hosta, kterého se ptám na jeho oblíbené filmy. Ve středu zase upozorňuji na herce, kteří v daném týdnu slaví své jubileum. Bere mi to spoustu času, ale odezva je veliká. Lidovky.cz: Co vás čeká v příští divadelní sezóně?

Měl bych zase zkoušet ve svém domovském Činoherním klubu. Ondřej Sokol chystá jednu klasickou hru Williama Shakespeara. Lidovky.cz: Kde budete trávit prázdniny?

Venku! Zavřený už jsem by dost dlouho!