Na Jacksona si sahat nenecháme. Fanoušci žalují ty, které měl zpěvák zneužívat

PAŘÍŽ Tři fanouškovské spolky zpěváka Michaela Jacksona podaly společnou žalobu u francouzského soudu na Dana Reeda, režiséra kontroverzního dokumentu Leaving Neverland (Na cestě z Neverlandu) televize HBO. Předmětem žaloby jsou také hlavní dva aktéři snímku, Wade Robson a James Safechuck, kteří promluvili o tom, jak je Král popu sexuálně zneužíval.

Tři významné fanouškovské skupiny - The Michael Jackson Community, MJ Street a on The Line Group podaly žalobu na Wadea Robsona a Jamese Safechucka kvůli tomu, že se měli dopustit lynčování Michaela Jacksona a bezpředmětného špinění jeho odkazu.

Žalobou se bude zabývat francouzský soud v Orléans v červenci. Fanoušky zastupuje právník Emmanuel Ludot, který již v roce 2014 úspěšně vedl prazvláštní žalobu na doktora Conrada Murrayho, Jacksonova osobního ošetřovatele, který měl zpěváka v roce 2009 neúmyslně zabít vysokou dávkou podávaných léků. Pět fanoušků Murrayho obžalovalo z toho, že jim jeho čin způsobil psychickou újmu. Případ tedy vzbudil značnou mediální pozornost svým bizarním charakterem - poškození fanoušci po Murrayovi chtěli jako odškodné přesně jedno euro.

Podle Ludota Robsonova a Safechuckova nařčení svou nedůstojností pošpinila odkaz zpěváka, kterému se přezdívalo Král popu. Kromě Jacksona to prý vrhá špatné světlo i na aktivní fanouškovské spolky.

Kdo seje vítr...



Kontroverzní, celkem čtyřhodinový dokument televize HBO po své premiéře spustil celou lavinu reakcí. Fanoušci Michaela Jacksona svůj idol zuřivě brání hlavně na sociálních sítích. Rádia v Austrálii a Kanadě stahují Jacksonovy písně z éteru. Tvůrci populárního animovaného seriálu Simpsonovi uložili celou jednu epizodu do trezoru, protože jednu z postav namluvil právě Jackson. Módní gigant Luis Vuitton stáhl z nabídky celou letošní letní kolekci, která se Jacksonem inspirovala. Paris Jacksonová, zpěvákova dcera, se v reakci na dokument pokusila spáchat sebevraždu.