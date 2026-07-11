Festival míří do finále. Binocheová či Vášáryová se projdou po červeném koberci

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  16:05
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V rámci festivalových oslav 60/80 si mohou kolemjdoucí prohlédnout panely s momenty z historie MFF (6. července 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na slavnostním zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary pořadatelé předají Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binocheové. Cenu prezidenta MFF KV převezmou Magda Vášáryová a americký herec Jeffrey Wright. Po červeném koberci budou hvězdy procházet až do 18:00, kdy začíná slavnostní ceremoniál.

Poslední den projekcí na 60. ročníku festivalu zakončí závěrečný americký snímek Poslední kapsář v New Yorku, který bude mít v Karlových Varech českou premiéru.

Dění na červeném koberci sledujte zde:

„Je to film jako kdyby byl napsaný na tělo představitele hlavní role, kterým je John Turturro. Hraje kapsáře starého typu, který se potkává se svým kamarádem, majitelem zastavárny, kam nosí kradené věci. Toho ztvárnil Steve Buscemi. Takže je to nádherná sestava herců, kteří ve filmu zjistí, že současná doba chmatákům jejich typu už nepřeje. Je to pocta nejen Turturrovi, ale i New Yorku mých oblíbených 70. let, kdy vznikla řada nádherných amerických dramat,“ řekl ČTK umělecký ředitel festivalu Karel Och.

V rámci festivalových oslav 60/80 si mohou kolemjdoucí prohlédnout panely s momenty z historie MFF (6. července 2026).
V rámci festivalových oslav 60/80 si mohou kolemjdoucí prohlédnout panely s momenty z historie MFF (6. července 2026).
V rámci festivalových oslav 60/80 si mohou kolemjdoucí prohlédnout panely s momenty z historie MFF (6. července 2026).
3 fotografie

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení festival nabídl 37 filmů, z toho 15 debutů.

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