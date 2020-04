Na komplikace způsobené koronavirem zemřel country zpěvák John Prine

NASHVILLE Na komplikace vyvolané nákazou koronaviru zemřel v úterý ve věku 73 let americký zpěvák country John Prine. Podle sdělení rodiny zemřel v Nashvillu. Koronavirem se nakazila i jeho žena, která se ale uzdravila. Úctu zesnulému vyjádřilo mnoho kolegů z hudební branže včetně Bruce Springsteena či Margo Priceové.

Prine, který působil jako zpěvák i skladatel od 70. let, musel být minulý měsíc hospitalizován a lékaři ho připojili na plicní ventilátor.



„Jsme tady v (kapele) E Street ztrátou Johna Prinea zdrceni. John a já jsme byli na začátku 70. let ?“Novými Dylany „, byl to vždycky nejmilejší člověk na světě. Po léta skutečný národní poklad a skladatel písní. Modlitby a lásku jeho rodině,“ sdělil Springsteen na twitteru.

Mezi těmi, kdo projevili soustrast, se kromě zpěváků objevil i spisovatel Stephen King, režisér Michael Moore nebo herci Marc Maron či Olivia Wildeová.

„Jsem zdrcená ztrátou přítele Johna. Srdcem jsem u Fiony (Prineovy ženy) a celé rodiny. My všichni, jimž jeho odchod zlomil srdce, budeme dál zpívat jeho písně, aby by ho bylo slyšet,“ tweetovala zpěvačka Bonnie Raittová, která v 70. letech natočila Prineovu píseň Angel from Montgomery. Britský textař Bernie Taupin ve svém vzkazu připomněl světoznámého amerického básníka a prozaika, když Prinea označil za Williama Faulknera mezi písničkáři.