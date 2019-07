Na koncert Eda Sheerana dorazilo do Letňan téměř 80 tisíc fanoušků, zařadí se tak k největším v Česku

Praha Na letišti v pražských Letňanech koncertuje britský hudebník Ed Sheeran. V hledišti je podle pořadatelů téměř 80 tisíc návštěvníků. Sheeranovy koncerty patří v současné době k nejprodávanějším na světě. Zrzavý dívčí idol zahájil koncert skladbou Castle on the Hill ze svého loňského třetího studiového alba nazvaného ÷ (Divide). V programu jsou i písně z jeho debutového alba + (Plus) a druhé nahrávky x (Multiply).

Spolupráce titánů. Ed Sheeran a Justin Bieber nazpívali společný duet Sheeran vydá po svých vystoupeních v Praze nové album. Bude se jmenovat No. 6 Collaborations Project a na trh se dostane 12. července. Z něho na koncertech představuje skladby Beautiful People a I Don’t Care.

Před Sheeranem se v roli předkapel představili švédská zpěvačka Zara Larssonová a britský kytarista James Bay. Koncert provázejí přísná bezpečnostní opatření a lidé musí v okolí Letňan počítat s dopravními uzávěrami. Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana byla dosud situace bez problémů. Britský zpěvák, skladatel a textař Ed Sheeran, považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností současné hudební scény, přijel do Prahy v rámci svého evropského turné Divide 2019. Poprvé koncertoval v České republice v únoru 2015 v holešovické Tipsport Areně. Osmadvacetiletý hudebník má čtyři trofeje Grammy, pětkrát získal Brit Award a řadu dalších prestižních cen. Jeho singl Shape of You se stal třetím nejprodávanějším singlem všech dob v Británii a vůbec nejčastěji streamovanou skladbou na Spotify.

Na konci roku 2017 obdržel Sheeran Řád britského impéria za své aktivity v oblasti hudby a charity. Podle loňského žebříčku časopisu Forbes je Sheeran třetím nejlépe placeným hudebníkem na světě, loni vydělal 110 milionů dolarů, tedy v přepočtu 2,5 miliardy korun.

Sheeranův koncert se podle počtu přítomných diváků zařadí k vůbec největším podobným akcím v České republice. Tabulce největších koncertů bezpečně vévodí vystoupení Rolling Stones ze srpna 1995, na Strahovský stadion tehdy dorazilo na 130 000 lidí, jen o 10 000 méně fanoušků pak o rok a měsíc později přilákal na Letenskou pláň zpěvák Michael Jackson. Téměř stejný počet lidí přišel také v září 1994 na Strahov na koncert kapely Pink Floyd. „Stounům“ patří i další primát, žádná skupina ani interpret nepřilákal v součtu tolik fanoušků jako oni. Na pět pražských koncertů (1990, 1995, 1998, 2003 a 2018) a jeden brněnský (2007) dohromady přišlo na 400 000 lidí. Zatím naposledy zahráli Rolling Stones v ČR začátkem loňského července v Letňanech před 50 000 návštěvníky. Podobný počet lidí jako Ed Sheeran pak přilákaly ještě vystoupení U2 (srpen 1997), slovenské kapely Elán (září 2003) nebo českého Kabátu (září 2014). Do Letňan na hudbu dorazilo zatím nejvíce lidí před třemi lety na koncert AC/DC, který sledovalo 60 000 fanoušků.