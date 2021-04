Na obrazovky zamíří pokračování seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Hlavní roli ztvární Hillary Duffová

LOS ANGELES Společnost Hulu oznámila volné pokračování oblíbeného sitcomu televize CBS. Tentokrát se role prohodí. Sofie (Hillary Duffová) bude dětem vysvětlovat, jak poznala jejich otce.

Děj seriálu Jak jsem poznala vašeho otce (How I Met Your Father) se bude odehrávat v roce 2021. Hlavní postava Sophie spolu s partou podobně laděných kamarádek bude zjišťovat, co vlastně čeká od života a jaké možnosti nabízejí moderní seznamovací aplikace.

Seriál jako tvůrci (showrunneři) povede tvůrčí dvojice Isaac Aptaker a Elizabeth Bergerová (Já, Simon, seriál The New People). Duffová bude kromě hlavní herečky i výkonnou producentkou novinky. Zatím není jasné, kdy se diváci seriálu dočkají.



Pilotní epizodu podobného seriálu nazvaného Jak jsem poznala vašeho fotra (How I Met Your Dad) si objednala televize CBS, která vysílala původní seriál, již v roce 2014. Hlavní roli si měla zahrát Greta Gerwigová, která později proslula jako režisérka filmů Ladybird nebo Malé ženy. Celý projekt byl nakonec z veřejnosti neznámých důvodů zrušen.