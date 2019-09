Na příští Rock for People se vrátí Green Day. Českou koncertní premiéru zažijí Fall Out Boy

HRADEC KRÁLOVÉ Na festivalu Rock for People příští rok vystoupí americká punk rocková legenda Green Day. Do Hradce Králové doveze své album, které vydá na začátku příštího roku. Společně s Green Day dorazí američtí rockeři Fall Out Boy, kteří budou mít na Rock for People českou premiéru, a držitelé Grammy, americká kapela Weezer.

S ohledem na termín turné Green Day se v příštím roce uskuteční jeden z nejstarších hudebních festivalů v ČR o dva týdny dříve, od 18. do 20. června. „Vystoupení Green Day na Rock for People je splněním snu nejen nás pořadatelů, ale i mnoha našich fanoušků, kteří po nich volali v podstatě po celou naší historii. I proto jsme příliš neváhali a rozhodli jsme se udělat příští ročník v netradičním termínu,“ uvedl ředitel festivalu Michal Thomes.



Rock for People dnes oznámil i jména dalších účinkujících, kterými jsou nizozemští hiphopeři DOPE D.O.D., australské elektronické duo SKYND a zástupci domácí scény John Wolfhooker. Předprodej vstupenek na 26. ročník Rock for People startuje 20. září.



Green Day, pětinásobní nositelé Grammy a členové rock’n’rollové síně slávy, jsou označováni za jednu z nejvlivnějších kapel své generace a za zakladatele amerického punku. Spolu s kapelami jako The Offspring nebo Bad Religion platí za ty, kteří definitivně usadili punk rock do historie americké populární hudby. Mají za sebou 70 milionů prodaných nosičů po celém světě a kolem deseti miliard audio a video streamů na sociálních sítích, ale i úspěch přelomového alba Dookie z roku 1994 a rockové opery American Idiot o deset let později. Poslední deska z roku 2016 Revolution Radio je deska o aktuálním dění na planetě.

Letos vydali singl Father Of All... jako ukázku z chystaného stejnojmenného alba, vycházejícího 7. února 2020. Ještě předtím 29. října kalifornská kapela vydá grafický román Last of the American Girls, který společně napsala.

Americká kapela Fall Out Boy, která v Česku ještě nehrála, je po 18 letech na scéně také jednou z velmi vlivných formací. Je kapelou, která se nebojí experimentovat s odlišnými interprety, jako to bylo v posledních letech na posmrtném songu s emo rapperem Lil Peep I’ve Been Waiting, s Macklemorem a Martinem Garrixem na aktuálním letním hitu Summer Days nebo s Eltonem Johnem na Save Rock and Roll.

Americká stálice Weezer funguje od roku 1992 a také si na Rock for People 2020 odbude svojí českou premiéru. Má za sebou 14 alb, přes 35 milionů prodaných nocičů, jednu cenu Grammy a tři nominace na ni.