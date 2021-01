Načapaná královna. Na YouTube se objevil desítky let utajovaný dokument ze soukromí Alžběty II.

LONDÝN/PRAHA Zatím neznámý člověk otevřel v pátek Pandořinu skříňku britské královské rodiny. Na YouTube se totiž na chvíli objevil nechvalně známý dokumentární film z roku 1969, který královna Alžběta II. (94) zakázala, jelikož ukazoval až příliš intimní pohled na fungování v Buckinghamském paláci.

Dokument s názvem Royal Family (Královská rodina), který byl na přání královny uložen do archivů, nahrál tento pátek neznámý „pachatel“ na Youtube. Film, poskytující pohled na soukromý život královské rodiny i na roli monarchie ve 20. století, byl kvůli porušování autorských práv brzy stažen. Komu se ale poštěstilo, měl dle CNN příležitost vychutnat si například pasáž snímku, kde Alžběta II. srovnává amerického velvyslance s opicí. „Byla tam gorila. Měl krátké tělo, dlouhé ruce,“ zprostředkovává zpravodajský server neotřelá královnina slova.



V jiné scéně zase královna kupovala svému synovi princi Edwardovi cukrovou vatu v obchodě. „Ten nechutný lepivý svinčík bude v autě, že?“ říkala synovi, kterému je dnes šestapadesát let. Šlo o záběry, které byly podle expertů průkopnické, protože ukazovaly rodinu ve světském světle. Ne všem se to ale líbilo.



„Nikdy se mi nelíbila myšlenka filmu o královské rodině. Vždycky jsem si myslela, že je to prohnilý nápad,“ řekla princezna Anna. Dnes sedmdesátiletá královnina dcera byla odmala středem pozornosti kvůli svému původu a ještě větší zásah do soukromí byl podle jejích slov tou poslední věcí, kterou si přála.

Zajímavostí je, že přestože královna snímek de facto zakázala, původně byl natočen poté, co královská rodina sama poskytla BBC možnost natáčet její každodenní život, aby nepůsobila pro veřejnost nedostupně.

Mluvčí BBC i Buckinghamského paláce odmítli pro CNN krátké páteční zveřejnění videa na Youtube komentovat. První jmenovaný však nevyvrátil informaci o tom, že televize podala stížnost na porušení autorských práv, která vedla k odstranění dokumentu z YouTube.



Už v minulosti se totiž objevil v televizním vysílání. Podle CNN sledovaly v roce 1969 jeho premiéru miliony lidí ve Velké Británii a shlédly jej stovky milionů lidí po celém světě. Později byl ale na žádost královny uložen do archivu a od sedmdesátých let ho nikdo nemohl spatřit. Jeho výroba byla nedávno popsána v seriálu Netflix s názvem The Crown (Koruna).