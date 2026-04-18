OBRAZEM: Od okouzlující Květušky k moudrým maminkám. Naďa Konvalinková slaví 75 let

Na začátku své kariéry hrála Naďa Konvalinková většinou naivní a prosté dívky. Do srdcí diváků se zapsala především jako okouzlující Květuška ve slavném filmu Adéla ještě nevečeřela. V 70. letech se objevila v několika pohádkách. Postupně si prošla řadou filmových, seriálových i divadelních rolí a dostala se k postavám zralých žen a moudrých maminek. Energická herečka má za sebou nelehké dětství, autonehodu i roky boje s váhou. V sobotu 18. dubna slaví 75. narozeniny. Její slavné role i momenty ze života si připomeňte v naší galerii.
Naďa Konvalinková v nesmrtelné komedii Adéla ještě nevečeřela. Věděli jste, že... Okouzlující Květuška (Naďa Konvalinková) a neohrožený Nick Carter (Michal... Jiří Menzel a Naďa Konvalinková ve filmu Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982) Naďa Konvalinková a Andrea Černá ve vinohradské adaptaci Mornštajnové románu... Naďa Konvalinková na křtu své knihy Radovánky Nadi Konvalinkové (26. března... Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, Karel Heřmánek, Petr Nárožný a Vlastimil... Naďa Konvalinková v představení Terezka v pražském kostele sv. Šimona a Judy Petr Štěpánek, Eva Henychová, Naďa Konvalinková, Ivana Hušková a Monika... Marie Glázrová a Naďa Konvalinková v pohádce Honza málem králem (1977) Naďa Konvalinková a Oldřich Kaiser (Praha, 29. září 2002) Oldřich Kaiser, Naďa Konvalinková a Jiří Korn v pořadu ABECEDA (1986) Snímek je z roku 2000. Komedie Byl to pták s nadsázkou ukazuje, jak by to asi...

Mohlo by Vás zajímat

