Na začátku své kariéry hrála Naďa Konvalinková většinou naivní a prosté dívky. Do srdcí diváků se zapsala především jako okouzlující Květuška ve slavném filmu Adéla ještě nevečeřela (na snímku). Postupně si prošla řadou filmových, seriálových i divadelních rolí a dostala se k postavám zralých žen a moudrých maminek. Energická herečka má za sebou nelehké dětství, autonehodu i roky boje s váhou. V sobotu 18. dubna slaví 75. narozeniny. Její slavné role i momenty ze života si připomeňte v naší galerii.
Autor: Filmové studio Barrandov
Okouzlující Květuška (Naďa Konvalinková) a neohrožený Nick Carter (Michal Dočolomanský) ve filmu Adéla ještě nevečeřela (1978).
Autor: archiv Týdeníku Televize
Jiří Menzel a Naďa Konvalinková ve filmu Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Naďa Konvalinková s Andreou Černou v adaptaci románu Hana Aleny Mornštajnové v Divadle na Vinohradech. Hra měla premiéru v dubnu 2025.
Autor: Petr Chodura, Terezie Fojtová
Naďa Konvalinková na křtu své knihy Radovánky Nadi Konvalinkové (26. března 2025)
Autor: Profimedia.cz
Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, Karel Heřmánek, Petr Nárožný a Vlastimil Brodský v seriálu O zvířatech a lidech (1994)
Autor: © Česká televize
Naďa Konvalinková v představení Terezka v pražském kostele sv. Šimona a Judy
Autor: Petr Chodura
Petr Štěpánek, Eva Henychová, Naďa Konvalinková, Ivana Hušková a Monika Flajšingerová v seriálu My holky z městečka (1985)
Autor: © Česká televize
Marie Glázrová a Naďa Konvalinková v pohádce Honza málem králem (1977)
Autor: FTV Prima
Naďa Konvalinková v roce 2002 se svým tehdy ještě manželem Oldřichem Kaiserem. Vdaná za něj byla v letech 1980–2005, mají spolu dceru Karolínu.
Autor: Kundrát / CNC , Profimedia.cz
Oldřich Kaiser, Naďa Konvalinková a Jiří Korn v pořadu ABECEDA (1986)
Autor: © Česká televize
V pohádce Jak si nevzít princeznu, která měla premiéru v roce 2021, si Naďa Konvalinková spolu s Ivou Janžurovou a Danielou Kolářovou zahrály sudičky.
Autor: archiv ČT
Gabriela Míčová, Matěj Dadák, Anna Fialová a Naďa Konvalinková v představení Kočka na rozpálené plechové střeše (19. dubna 2022)
Autor: Pavel Nesvadba
Autor: © Filmové studio Barrandov
Naďa Konvalinková a herec Marcel Vašinka v pohádce Zlatý náhrdelník z roku 1980. Svým půvabem učarovala mnoha mužům.
Autor: Archiv M. Vašinky
Naďa Konvalinková se svou kamarádkou Květou Fialovou v pořadu 13. komnata Nadi Konvalinkové (2007)
Autor: © Česká televize / Josef Nekvasil
Naďa Konvalinková a Pavel Trávníček ve filmu Taneček přes dvě pekla (1982)
Autor: © Česká televize
Naďa Konvalinková byla jako stvořená pro role hodných a naivních dívek. V 70. letech se objevila v několika pohádkách i v oblíbené komedii Adéla ještě nevečeřela (1977). V roce 1980 se vdala za herce Oldřicha Kaisera, byli spolu 25 let. Na snímku s Jiřím Kodetem při natáčení filmu V hlavní roli Oldřich Nový.
Autor: ČTK
Ladislav Pešek, Miloš Kopecký a Naďa Konvalinková ve filmu Adéla ještě nevečeřela (1978)
Autor: Filmové studio Barrandov
Naďa Konvalinková a Bolek Polívka v pořadu Polívka na víně
Autor: FTV Prima
Naďa Konvalinková v pořadu Jste to, co jíte. Herečce se podařilo zhubnout 8 kilogramů tuku.
Autor: TV Prima
Naďa Konvalinková a Markéta Hrubešová ve filmu Saxána.
Autor: Pragofilm
Matěj Havelka, Pavel Zedníček, Naďa Konvalinková a Natálie Němcová v seriálu Skautská pošta 1918 (2018)
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka