Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

  15:00
Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal na zdroj z hercovy rodiny.

Maděrič vyrůstal v umělecké rodině a po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kterou dokončil v roce 1978. Profesní dráhu zahájil v brněnském Divadle na provázku, odkud v roce 1988 odešel do Prahy. Zde postupně působil v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, v divadle Ta Fantastika, Divadle Kalich, Činoherním klubu i v Národním divadle Brno. V současnosti byl spojován také s Hudebním divadlem v Karlíně.

V 80. letech byl známý i jako spolupracovník a moderátor vystoupení brněnského siláka Franty Kocourka, po jehož boku vystupoval při různých show. Vedle divadelní práce se uplatnil také v televizi – od roku 2017 hrál doktora Valentu v seriálu Modrý kód. Viděli jsme ho rovněž v seriálech Ulice, Pra pra pra, Kosmo nebo v Bakalářích.

Mojmíra Maděriče si většina lidí pamatuje právě z kuchyně. Ta jeho je sice poměrně malá, ale vznikají v ní skvělé dobroty.
Eva Holubová, Mojmír Maděrič a Iva Janžurová v černé komedii Jezinky a bezinky
Z jeho filmových rolí zmiňme pohádku Za humny je drak, poetický snímek Karla Kachyni Láska mezi kapkami deště, dětský film Pětka s hvězdičkou nebo loutkový film Malý pán.

Nezapomenutelný je také jeho Božský Lumír – básník, jehož ztvárnil v divadelní hře z pera Františka Ringo Čecha Dívčí válka.

Širší veřejnost ho zná rovněž jako moderátora pořadu Mňam aneb Prima vařečka na televizi Prima. Výraznou stopu zanechal i v dabingu, kde byl hlasem Waylona Smitherse ze seriálu Simpsonovi. V 26. řadě daboval také Kirka Van Houtena.

