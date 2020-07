Náhlost opatření proti covidu je nehorázná, uvedla šéfka Nefestivalu Holušová. Zvažuje právní kroky

Ostrava Za nehorázné, nemravné a ekonomicky devastující považuje organizátorka ostravského Nefestivalu Zlata Holušová dnešní rozhodnutí krajských hygieniků, kteří s okamžitou platností kvůli šíření koronaviru omezili hromadné akce maximálně na sto lidí.

V České televizi v pátek vyjádřila rozhořčení nad tím, že se o opatření dozvěděla pár hodin před otevřením areálu Dolní Vítkovice, kde měl festival v pátek večer a v sobotu pokračovat. Nefestival při kapacitě omezené na tisíc návštěvníků denně nahradil zrušený festival Colours of Ostrava. Kvůli vzniklým škodám Holušová zvažuje právní kroky.

Vadí ji hlavně, že mimořádné opatření vyhlásila hygienická stranice „z hodiny na hodinu“, nikdo ji ani další organizátory jiných akcí předem nevaroval. „Mohlo se počkat alespoň do půlnoci,“ poznamenala.

Podle ní to do budoucna ohrozí i konání dalších podobných akcí nejen v Moravskoslezském kraji, protože nikdo nebude mít jistotu, že ji nebude muset na poslední chvíli zrušit. „Je to devastující, jsem zvědavá, kdo to zaplatí,“ řekla.

Návštěvníkům, kteří si zakoupili lístek na Nefestivalu, doporučila sledovat webové stránky a sociální sítě akce, kde se dozvědí další informace. Holušová řekla, že se ještě zkusí rozhodnutí zvrátit.

Nefestival začal ve středu, měl trvat do soboty. Kvůli opatřením proti koronaviru organizátoři přesunuli oblíbený festival Colours of Ostrava na příští rok.