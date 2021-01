Naplánované jsou desítky hudebních akcí. O koncertech ale nerozhodují pořadatelé

Rok 2020 se zapíše do historie celé české kultury, a tedy i hudby, jako hodně negativní období. Pandemie znemožnila po většinu roku koncerty i festivaly. Mnohé z těch letních se nekonaly vůbec, případně výrazně změnily svoji podobu, program a hlavně kapacitu.

Většina pořadatelů a promotérů je do budoucna přesto optimistických nebo se alespoň optimisticky chovají. „Pevně věříme, že do léta bude naše společnost natolik proočkovaná, že se festivaly budou moci konat,“ řekla LN za všechny ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. „Máme připravené čtyři varianty Colours pro různé situace. A pracujeme také na tom, aby naše diskusní fórum Meltingpot přineslo výjimečné podněty. Až bude všechno dobré, věřím, že všichni budeme lepší, protože si budeme všeho mnohem víc vážit.“

Dodejme, že skoro všechny festivaly mají určená data konání. Z těch největších jmenujme Rock for People 10. –12. června, Metronome Festival 17.–19. června, Votvírák 18.–20. června, Mighty Sounds 9.–11. července, Colours of Ostrava 14.–17. července, Let It Roll 5.–7. srpna, Brutal Assault 10.–14. srpna nebo Hip Hop Kemp 19.–21. srpna. Řada pořadatelů má připravené i různé záložní varianty, které vyplývají z kapacity, která bude v letních měsících pod širým nebem povolena.

Pro hudební provoz letošního roku je také podstatné, jaká bude celosvětová situace, neboli, jak říká Zlata Holušová: „Karty rozdají ostatní země.“ V tuto chvíli jsou na příští rok naplánovány desítky koncertů zahraničních interpretů všech žánrů, řada z nich je přeložených z roku 2020, ale promotéři domlouvají i zcela nová vystoupení. O tom, zda bude možné je zrealizovat, však nerozhodnou oni...