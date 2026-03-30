Devět evropských divadel pod vedením divadelní sítě European Theatre Convention (ETC) a divadla Schauspiel Köln se v rámci projektu zaměří na nové podoby spolupráce mezi divadly a novináři. Budou hledat cesty, jak převést novinářskou tvorbu na jeviště, bojovat proti dezinformacím, vytvořit prostor pro kritický veřejný dialog, a posílit tak demokracii.
Cílem projektu TRUST, který byl zahájen v březnu 2026 a potrvá do června 2028, je potvrdit historickou roli divadla jako prostoru společenské reflexe a občanské angažovanosti v době, kdy se Evropa potýká s rostoucími krizemi, protidemokratickými náladami a nekontrolovaným šířením dezinformací. Umělci a novináři z různých koutů Evropy se společnými silami ponoří do aktuálních událostí a pokusí se z nich vytvořit silné divadelní inscenace, jež přimějí diváky, aby se zamysleli, kladli si otázky a osobně se zapojili.
Projekt vychází z přesvědčení, že pokud se spojí divadlo s étosem důsledného hledání pravdy, kterým je vedena (nejen) investigativní žurnalistika, vznikne mocný prostor pro veřejný dialog a demokratickou diskuzi. Významnou inspirací je činnost divadla Schauspiel Köln, které projekt vede, a jeho uznávaného uměleckého ředitele Kaye Vogese, jehož divadelně-žurnalistická inscenace Geheimplan gegen Deutschland z roku 2024 – spojená s odhalením plánů krajně pravicových politiků v Německu zpravodajským médiem CORRECTIV – byla uvedena ve 40 divadlech po celém Německu a prostřednictvím živého vysílání a videa na vyžádání ji vidělo 1,5 milionu diváků.
Inscenace významně přispěla k největším protestům v německé historii, kdy do ulic vyšly 4 miliony lidí.
Činohra Národního divadla do projektu TRUST, který je částečně financován z fondů Evropské unie, a to částkou 1 milion eur, vstoupila ve spolupráci s novinářem Vojtěchem Boháčem a nezávislým médiem voxpot.cz.
Možnost zapojit se do projektu oceňují umělečtí ředitelé Činohry Národního divadla Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka.
„Činohra ND chce navázat na úspěšný projekt Privatizace a rozvinout hledání aktuálních společenských témat ve spolupráci s novináři a umožnit hlubší společenskou diskuzi nad rámec jednoho novinového článku. Proto jsme vstoupili do evropského projektu TRUST, který propojuje několik významných evropských institucí,“ uvedlo duo.
„Tento projekt nám umožní financování širšího výzkumu inscenačních týmů v dlouhodobé spolupráci s novináři, výměnu zkušeností takovýchto týmů napříč Evropou a nacházení možností, jak inscenovat ‚žurnalistické‘ divadlo. Hlavním výstupem a cílem by tak měla být, kromě aktuálních intervencí a drobných performancí, zejména nová autorská inscenace v režii Petra Erbese a Borise Jedináka,“ dodali režiséři.