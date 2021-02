Národní památkový ústav chce otevřít památky na Plzeňsku už zkraje dubna. Má to ale podmínku

Plzeň Národní památkový ústav (NPÚ) chce otevřít všech deset velkých státních památek v Plzeňském kraji hned od začátku sezony, tedy od počátku dubna. Podmínkou ale je, aby byl protiepidemický systém PES ve třetím stupni, řekla ve středu Markéta Slabová, mluvčí českobudějovického pracoviště NPÚ, které památky spravuje.

„Čekáme s napětím, jestli to klapne a budeme připraveni s omezeními kdykoliv otevřít. Ale zhruba plánujeme, že plná sezona se vším všudy bez omezení by mohla být až někdy během prázdnin,“ uvedla. Památky připravují otevření 2. dubna na Velký pátek.

„Pokud by tomu byla situace nakloněná, tak bychom chtěli otevřít už 18. března Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci,“ uvedla Slabová. Podle ní už je rekonstrukce za 40 milionů Kč hotová a zařizují se interiéry. „Ve dvou patrech sýpky bude interaktivní expozice Cesta obilí - od setí přes mouku, chleba až k doškové střeše,“ řekla. Interiéry ukážou selské bydlení z přelomu 19. a 20. století.

Pokoj sedláků na výminku bude tradičnější s malovanými truhlami, mladá rodina bude mít kachlová kamna, v nichž chce kastelán péct housky nebo buchty. Mobiliář je ze statku, jako odúmrti od státu, ze záložních depozitářů zámků Horšovský Týn a Červené Poříčí, něco nakoupil NPÚ v bazarech. Statek je v portfoliu NPÚ výjimečnou památkou, Hamousův statek ve Zbečně je ze 16. století.

NPÚ v srpnu ukončí i rozsáhlé úpravy okolí zámku Červené Poříčí, na něž dalo 30 milionů Kč ministerstvo kultury. „Týká se oranžérie i altánku v zahradě,“ uvedla Slabová. V altánku bude expozice k historii zahrady a v oranžerii panely o pěstování a její technické funkci.

„Finišuje restaurování místností v patře předzámčí, kde budou prostory pro výstavy, ale až od roku 2022. Už funguje krásná stylová pokladna,“ uvedla. Nový je průjezd a fasáda včetně erbů na vchodu.

„Plánujeme tam cyklus výstav o životě v 19. století, protože interiér a obnova směřuje do tohoto období. První se bude týkat šlechtických dětí, jejich narození, křtu a výchově. Pak by to měly být další fenomény jako svatba, smrt a další,“ řekla Slabová. Zámek zatím zůstane bez zásahu, jeho obnova si vyžádá stamiliony.

V bývalém pivovaru hradu a zámku Velhartice, kde už je hospoda, bude od 1. května interaktivní expozice pro rodiny s dětmi Krajina míru, pole války, věnovaná třicetileté válce v jihozápadních Čechách. Zaměří se i na španělského vojevůdce Martina Huertu, který dal postavit renesanční křídlo. Plzeňští nadšenci vojenské historie půjčí repliky zbraní. „Hospodu pan kastelán vykopal z kamenů a teď je nádherná,“ uvedla Slabová. Brzy začne úprava hradního lesoparku a připravuje se projekt, jak by měla vypadat okolní zeleň v příštích desetiletích.

Na hradu Švihov bude nová prohlídková trasa pro rodiny zaměřená na Půtu Švihovského, nejvyššího zemského sudího a diplomata. Děti si mohou vyrazit vlastní minci. Dále se tam otevře desetikilometrová trasa do Chudenic pro pěší a cyklisty. „Představí zdejší kulturní krajinu s možností podívat se do opravených, ale dosud nepřístupných stavbiček v lesoparku,“ řekla Slabová. NPÚ se domluvil s Lesy ČR, že stavby ve vypsaných termínech otevřou, památkáři připraví mapu s popisem. „Je to součást projektu Po stopách šlechtických rodů. Letos se budeme věnovat osvícenecké šlechtě, tedy krajině, která se proměňovala zhruba na začátku 19. století,“ uvedla.

Z kulturních akcí přesunuli památkáři Hradozámeckou noc z konce srpna na konec července. „Kasteláni se letos soustředí na zažité akce. Kvůli nejisté situaci novinky moc neplánují,“ dodala.