Narozeninový koncert vydavatelství Indies představil maximální žánrovou všehochuť

Páteční večer v prestižním pražském kulturním komplexu Sono Centrum patřil hudebnímu vydavatelství Indies. Nejstarší stále fungující česká nezávislá značka zde slavila třicáté výročí založení. Na den přesně.

Ještě před pozdně odpoledním začátkem koncertu se novináři, jichž bylo na akci požehnaně, sešli na tiskové konferenci. Na ní jedna ze tří následnických značek původní jednotné firmy, a sice Indies Scope (další dvě jsou Indies MG a Indies Happy Trails, k rozdělení došlo – velmi přátelskou cestou – v roce 2007), představila nejnovější tituly své produkce a odhalila některé plány do budoucna.

Mezi nejzajímavější právě v těchto dnech vydaná alba patří Hrubá hudba, crossoverový projekt pracující s horňáckým folklorem, nebo první sólové album moderního písničkáře Davida Pomahače po rozpadu dua Kieslowski, jehož býval polovinou. V nejbližších měsících se lze těšit například na společné živé album Hradišťanu, Spirituál kvintetu a Dagmar Peckové nebo na velmi slibný projekt, který natočila brněnská bluesová skupina Band of Heysek přímo v „zaslíbené zemi“ blues, americkém státě Mississippi, s místními hudebníky R. L. Boycem nebo Kennym Brownem.

Cimbálovka i hardcore

Tato žánrová všehochuť vlastně předpověděla, co se bude na dvou pódiích Sono Centra po dobu následujících hodin odehrávat. Pod heslem „Vydáváme jen to, co nás baví“ (jak zní i název právě probíhající výstavy o historii Indies v pražském PopMuseu) se nikdy tento label – ani původně jako celistvý, ani nyní jako rozdělený na tři subjekty – nevymezoval žánrově či stylově, nýbrž zásadně kvalitativně.

Proto také v Sono Centru mohla například pokřtít nové album cimbálová muzika Kubíci se stejným úspěchem, s jakým večer zakončila klasika českého hardcoru Meat-House Chicago I.R.A. (dnes již neexistující a pouze velmi výjimečně vystupující skupinu bohužel dost poškodil špatný zvuk). Oba tyto pomyslné póly by těžko byly k nalezení ve stáji jiného vydavatelství a dost těžko i na jedné koncertní akci (snad s výjimkou někdejšího Trutnoffa nebo tasovské Besedy u bigbítu, které si v podobných žánrových kontrastech libují).

Raritních vystoupení bylo na programu více. Jednorázově se na oslavách Indies sešla jejich někdejší brněnská akvizice Nuck Chorris Gang, patrně jediný český pokus o propojení bluesrockových riffů s hiphopovými rytmy a rapem, tedy styl někdy před dvěma desítkami let ve světě dost populární (základem kapely byl dnešní Band of Heysek, který si odehrál také svůj výborný blok).

Mimořádné vystoupení odehrála i dvojice DVA, která v současné době hibernuje a není příliš jasné, zda se ještě někdy probere k plnému životu a nové tvorbě. K zahození by to rozhodně nebylo.

K raritním vystoupením se přidala i skupina Květy, která sice nadále existuje a velmi aktivně tvoří, v Sono Centru ale zahrála ve starší sestavě a s klasičtějším repertoárem, plným svých „alternativních hitů. Jinak, než ji posluchači znají, se představila písničkářka Martina Trchová, když ve svém bloku připomněla jednu z již nežijících hvězd vydavatelství Indies, Zuzanu Navarovou, jejími písněmi. Večer pak dokreslily stálice naší scény jako Zuby nehty či -123min.