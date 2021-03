Náš humor je nekorektní, vlastně už do toho jdeme s tím, že nám to YouTube zablokuje, říká herec Kozub

Praha Rozhovory přes webové aplikace mají plno nevýhod. Na druhou stranu, asi bych jinak nemohla dělat rozhovor s hercem ležícím v Ostravě v modrém županu na kanapi, občas si popotahujícím deku na břiše, jako se mi to přihodilo jednoho sobotního odpoledne se Štěpánem Kozubem. Byl čas poobědové siesty.

Popularita uměleckého šéfa ostravského Divadla Mír Štěpána Kozuba teď raketově stoupá, je miláčkem YouTube (video Pražskej týpek ve vostravským džymu má bezmála tři miliony zhlédnutí). O tomhle drobném pětadvacetiletém klukovi, který vypadá o deset let starší a taky se jako o dost starší chová, komentáře na sociálních sítích tvrdí: „Konečně jsme se dočkali nového Menšíka!“ Při vší úctě k mistrovi humoru totalitních časů si však myslím, že Kozubův herecký rejstřík je širší – taky už byl v roce 2018 na festivalu nezávislých filmů v Las Vegas oceněn jako nejlepší hororový herec.

LN: Co tomu říkáte, když o vás někdo napíše, že jste „nový Menšík“?

Přiznám se, že žádné komentáře od určité doby nečtu, protože občas vás tam někdo chce prostě jen urazit. „Druhý Menšík“, tak to bych si o sobě v životě netroufl tvrdit. A taky to rozhodně není nějaký můj cíl, že bych chtěl hrát jako někdo. Já se snažím dělat svou práci poctivě, jak nejlíp umím. A že to takhle někdo srovnává, je pro mě samozřejmě ctí a lichotí mi to, protože pan Menšík byl herec, kterého obdivuju. Ale zároveň jsem nohama na zemi. Vím, že druhý Menšík už tady nikdy nebude.