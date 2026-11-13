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Naše Lady Soul slaví a vypadá stále skvěle. Připomeňte si kariéru Marie Rottrové

Autor:
  9:19aktualizováno  9:19
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Marie Rottrová, 2021

Marie Rottrová, 2021 | foto: Jan ZátorskýMAFRA

Vánoční koncert Marie Rottrové v O2 areně (22. prosince 2024, Praha)
Marie Rottrová na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Jaromír Nohavica a Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)
Z natáčení dokumentu Marie Rottrová: To mám tak ráda
14 fotografií
Pátek třináctého je obecně považován za nešťastný den, ale pro zpěvačku Marii Rottrovou je to den přímo slavnostní. Právě na tento datum připadají letos její pětaosmdesáté narozeniny. Dožívá se jich 13. listopadu. Připomeňte si prostřednictvím fotografií její pěveckou, ale i hereckou kariéru.
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