13. listopadu 2026 9:19, aktualizováno 9:19
Naše Lady Soul slaví a vypadá stále skvěle. Připomeňte si kariéru Marie Rottrové
Pátek třináctého je obecně považován za nešťastný den, ale pro zpěvačku Marii Rottrovou je to den přímo slavnostní. Právě na tento datum připadají letos její pětaosmdesáté narozeniny. Dožívá se jich 13. listopadu. Připomeňte si prostřednictvím fotografií její pěveckou, ale i hereckou kariéru.
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