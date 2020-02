Naše legenda se líbat nebude! Společnost Disney na nátlak Číny cenzuruje nový film o asijské hrdince

PEKING/LOS ANGELES Společnost Disney z hrané verze pohádkového příběhu Mulan odstranila scénu, v níž hlavní hrdinka dává najevo své city. Podle Číny není uctivá k obyvatelům země.

Animovaný snímek Legenda o Mulan z roku 1998 vyprávěl příběh hlavní hrdinky, která předstírala, že je muž. V řadách čínské armády, kde byla jinak přítomnost ženy trestána smrtí, pak bojuje s mongolskými nájezdníky. I s tímto snímkem ale měla Čína problém. Zemi vadilo, že pohádka málo vychází z tradiční lidové legendy a čínskou kulturu navíc dosti zobecňuje.

Už po prvotním oznámení hrané verze bylo znát, že se Disney chce zavděčit čínskému publiku. Čínský filmový trh v posledních letech zažívá boom a podstatná část tržeb pro vysokorozpočtové americké filmy plyne právě odsud. Jedním z kroků, jak si přízeň Číny pojistit, bylo obsadit do hlavní role snad nejpopulárnější čínskou herečku současnosti Liu Yifeyovou, někdy také známou jako Crystal Liu. Objevila se například ve filmech Krvavé císařství nebo Zakázané království.



Hrané verzi se ale oproti animovanému filmu nevyhnuly určité změny. Pryč je kapitán Li Shang, který v původní Mulan vojáky cvičil a do něhož se dívka v přestrojení zamilovala. Na jeho místo nastoupil obyčejný voják Chen Hongui (Yoson An). Jenže právě polibek mezi Chenem a Mulan představujeproblém. „Byl to velmi krásný moment ve filmu, ale čínští zástupci nám řekli, že ho tam nemůžeme nechat, protože by to bylo neuctivé k čínskému lidu. Tak jsme ho vystřihli,“ sdělila pro magazín The Hollywood Reporter režisérka Niky Caroová.

Doba nepřeje polibkům. Jako poslední padla za oběť zhruba dvousekundová lesbická pusa ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera (2019). Vadila singapurským autoritám, protože v zemi je jakákoliv reprezentace jiných vztahů, než jsou ty heterosexuální, zakázána.

Snímek Mulan láká i jinak než na polibky - samotného čínského císaře si zahrála akční legenda Jet Li (Polibek draka, Expendables: Postradatelní). Film režíruje novozélandská režisérka Niky Caroová (Úkryt v Zoo, Pán velryb). Právě na snímku Úkryt v Zoo, který se natáčel i v České republice, spolupracovala s celou řadou českých herců včetně Martina Hofmanna nebo Arnošta Goldflama.