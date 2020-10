Zpěvák Landa se obul do prezidenta Zemana. Reagoval na bonmot o hladových umělcích

PRAHA Hudebník Daniel Landa se na sociální síti Facebook opřel do prezidenta Miloše Zemana. Vadí mu Zemanovy výroky v rozhovoru pro MF Dnes. „Snad se to k Vám dostane,“ vzkazuje Landa.

Známému zpěvákovi a textaři Landovi vadí především Zemanův bonmot v nedávném rozhovoru pro iDnes o tom, že umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví.

„Máte pravdu pane prezidente. Hladoví a zoufalí umělci skutečně tvořili velmi silné písně. A potom je také jako obří sbor zpívalo statisíce hrdel těch, jak říkáte, neschopných, zkrachovalých, nezaměstnaných a hladových blbečků. Ale nejsem si tak úplně jistý, zda se Vám to potom bude líbit,“ napsal na svůj profil na sociální síti Facebook. Naráží na to, že zavřená divadla nebo kina nemají pochopitelně žádné zisky.

Proti prezidentovým výrokům se již dříve ohradilo několik umělců. „Mně vlastně vůbec nezajímá, co Miloš Zeman kde řekl. Je to nemocný dědula, rozhodně to není můj prezident. Od politiky se snažím držet co nejdál, k volbám chodím volit to nejmenší zlo. Tohle už se vůbec nedá brát vážně a překvapuje mě, že už mě to ani nepřekvapuje. Doufám, že tohle peklo brzy skončí, “ vzkázal prostřednictvím serveru iDnes hudebník a producent Jiří Burian, vystupující také pod uměleckým jménem Kapitán Demo.

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro deník MF Dnes se dále například rozhovořil o případném novém lockdownu. Podle Zemana totiž v případě, že k němu dojde, zkrachují jen neschopní podnikatelé: „Jsem zastáncem toho, čemu se říká COVID III. To znamená dlouhodobé, státem garantované úvěry s nízkou úrokovou sazbou a odloženou dobou splatnosti. A když podnikatelé nedokážou tento úvěr využít a zkrachují, nu, tak se pročistí trh. Protože jejich firma, když tuto pomoc nedokázala využít, je zřejmě neschopná, nebo jsou přesněji řečeno neschopní ti podnikatelé,“ mimo jiné prohlásil.