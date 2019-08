Nastal konec filmového Spider-Mana? Společnost Disney přišla o práva na oblíbeného superhrdinu

Tato novinka žádného komiksového fandu nepotěšila. Společnost Disney přichází po tahanicích se společností Sony o práva na filmového Spider-Mana, který do této chvíle s tváří herce Toma Hollanda tvořil velkou část oblíbené filmové ságy.

Předmětem roztržky byla dohoda, že si společnosti Disney a Sony rozdělí náklady i tržby ze všech Spider-manových filmů půl na půl. S tím ale společnost Sony nesouhlasila. To ale v podstatě znamená, že Disney přichází o práva na postavu Spider-Mana, která se Sony vyjednala v roce 2015.



Krach dohody znamená i konec Kevina Feigeho, prezidenta společnosti Marvel a de facto architekta celého filmového univerza Marvelu, u budoucích Spider-manových snímků.

„Dnešní novinky převrátili diskuzi o další úloze Kevina Feigeho ve filmové sérii o Spider-Manovi. Zklamalo nás to, ale respektujeme rozhodnutí společnosti Disney o tom, že Feige již nebude producentem dalšího hraného filmu se Spider-Manem. Doufáme, že by se to mohlo v budoucnu změnit, ale se vší prací , kterou má ve společnosti Disney, nemá čas dále pracovat na značce, která společnosti Disney nepatří,“ napsala společnost Sony na svůj Twitter.

