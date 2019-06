Návrat k legendám Západozemí. Seriálovému předchůdci Hry o trůny padla první klapka

ZÁPADOZEMÍ Zatím stále bezejmenný seriál, který dějově předchází populární a právě ukončené Hře o trůny, se začal natáčet v Severním Irsku. V hlavní roli diváci uvidí herečku Naomi Wattsovou (Miluj souseda svého, Nic nás nerozdělí).

Tisíce let předtím, než o Železný trůn usilovala Daenerys Targaryen, se v Západozemí psaly docela jiné legendy. Byla právě takzvaná Doba hrdinů, čas nebývalého rozmachu a velkolepých hrdinských činů. Právě zde se ale zrodí hrozba nemrtvých Bílých chodců, kteří s sebou přinesou Dlouhou noc, událost, která Západozemí uvrhne do mrazu a temnoty. Naomi Wattsová v seriálu dle materiálů HBO ztvárňuje „charismatickou aristokratku s temným tajemstvím.“ Jak zasáhne do děje ale zatím není jasné.

„Západozemí je jiným místem. Není tam žádné Královo přístaviště, žádný Železný trůn. Také neexistují Targaryenové, protože Valyrie a její draci se sotva stačili zrodit. Stojíme tady tváří v tvář opravdu prastarému světu. Já doufám, že to pro diváky bude velká část toho, proč bude seriál zábavný,“ popsal loni v listopadu George R. R. Martin pro magazín Entertainment Weekly.



Severní Irsko není pro seriálový svět Hry o trůny novou lokací. Právě zde se také natáčely například scény z takzvané Rudé svatby nebo Bitvy bastardů. Není známo, zda se natáčení přesune i do jiných zemí.

O seriál se jako tvůrce (showrunner) stará velmi činná scenáristka Jane Goldmanová. Ta je podepsaná pod úspěšnými filmy jako špiónskou komedií Kingsman: Tajná služba (2014), atmosferickým Sirotčincem slečny Peregrinové pro podivné děti (2016), komiksová akční podívaná Kick-Ass (2010) nebo romantickou pohádkou Hvězdný prach (2007). George R. R. Martin bude na seriál dohlíží producent. První díl seriálu podle dostupných informací režíruje S. J. Clarksonová (Boj o moc, Jessica Jones).



Z dřívějška známe i herecké obsazení. Naomi Wattsovou doplní hlavně mladé a neokoukané tváře. Jsou jimi Josh Whitehouse (Alleycats, Northern Soul), Naomi Ackieová (Lady Macbeth, připravovaná devátá epizoda ságy Star Wars), Denise Goughová (Colette: Příběh vášně, Tichý křik), Jamie Campbell Bower (Smrtelné stroje, seriál Sweeney Todd), Sheila Atimová(seriál Nevěstky), Ivanno Jeremiah (seriály Humans a Pán času), Georgie Henleyová (filmová trilogie Letopisy Narnie), Alex Sharp (To the Bone, Jak balit holky na mejdanech) a Toby Regbo (Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny)