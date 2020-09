Návrat problémového fotbalisty v podání Jakuba Štáfka. Začalo natáčení filmového Vyšehradu

Tvůrci seriálu Vyšehrad o svérázném fotbalistovi, který měl desítky tisíc fanoušků na sociálních sítích, začali natáčet film. Do kin by měl snímek o bývalém hráči Sparty, který kvůli svém zhýralému životu klesl do nejnižších fotbalových soutěží, dorazit na jaře příštího roku. Hlavní roli průšviháře Julia Laviho Lavického ve filmu opět ztvární herec Jakub Štáfek, který se pro film postavil i za kameru jako režisér spolu s Martinem Koppem.

„Lavi je pořád stejný dement, ale snaží se být lepší na té fotbalové úrovni. A to se mu daří,“ prozradil herec, který je zároveň i jedním z producentů filmu. Dalšími jsou Ctibor Pouba a Jan Kallista. „Vyšehrad je fenomén a pro všechny tvůrce je to totální srdcová záležitost. A protože všichni trochu dorostli, jsou moudřejší a dospělejší, tak jsme si řekli, že by Vyšehradu slušelo filmové plátno. Velikostně je pro Laviho tak akorát. Chtěli bychom tuhle velkolepou podívanou ukázat lidem hlavně v kině. Když už Lavi znovu ožije, tak ať je to s plnou parádou. Tvoříme ryzí zábavu a diváci se mají na co těšit,“ uvedl Pouba.

Štáfek slibuje, že ve filmu se zachová všechno, co si diváci v seriálu oblíbili. „Vyprávíme ale více filmový příběh, mapujeme Laviho snahu dostat se dál a výš a zároveň nahlížíme hlouběji i do jeho rodinného života, ve kterém se objeví například i dítě,“ dodal Pouba. Film podle něj nebude rozhodně jen o fotbalu. Agenta Laviho Jardu znovu hraje Jakub Prachař, zůstávají i Ondřej Pavelka jako předseda a Jiří Ployhar jako trenér FK Slavoj Vyšehrad. V dalších rolích se představí například Ivana Chýlková, David Prachař, Jaroslav Plesl, David Novotný či Jiří Dvořák. Ve filmu se objeví i známí sportovci, nejen fotbalisté, ale i hokejisté nebo basketbalisté. „Motivuje je také téma sportovního fair play, které se celým filmem prolíná,“ uvádí producent.