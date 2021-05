Návštěva tajuplného lesa. Plzeňské DEPO2015 zve na interaktivní výstavu

PLZEŇ Výstava BLIK BLIK Tajuplný les propojuje umění, moderní technologie a zábavu pro celou rodinu. Celkem dvanáct interaktivních instalací předních českých audiovizuálních tvůrců navozuje na ploše 450 m2 atmosféru lesa - magického, tajuplného a hravého. Výstava se pro veřejnost otevřela 11. května.

„Les pro nás představuje něco skrytého a tajuplného, co postupně objevujeme. Prostředí s tajemstvím, které probouzí v člověku představivost a tvořivost. Naším cílem je, aby se návštěvníci po procházce naší výstavou více dívali kolem sebe a přemýšleli o tom, co není na první pohled vidět. Chceme upozornit na to, že o les je třeba se starat nejenom jako o nenahraditelný ekosystém, ale i kvůli tomu, co v nás probouzí a vyvolává,” prohlásil na úvod programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.

Celá cesta výstavou je pak jako pohádkový příběh z pera klasika žánru Lewise Carrolla. Návštěvníci projdou králičí norou, obejdou magické tůňky, odhalí tajemství magického ubrousku nebo uvidí svítící stromy.

„Kromě dvanácti zcela nových instalací je Tajuplný les daleko více založen na atmosféře a prožitku. Expozice je postavena zejména na scénografii a na jednotlivých interaktivních prvcích, které jsou provázány do jednoho celku,“ zdůrazňuje Štěpán.



Výstava je určena jak dětem, tak si ji užijí i dospělí. „Budou v ní umístěny interaktivní prolézačky a světelné hry pro ty nejmenší, i prvky, které určitě zaujmou i dospělé,” dodává Štěpán. Prostor je bezbariérový, přístupný i s kočárkem.