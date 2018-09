Navštivte kobky Králova přístaviště nebo Zimohrad. Z kulis Hry o trůny budou turistické atrakce

SEVERNÍ IRSKO Společnost HBO oznámila, že se několik kulis seriálu Hry o trůny (Game of Thrones) v Severním Irsku otevře příští rok jako turistické atrakce. Stane se tak v rámci projektu Game of Thrones Legacy, který obnáší putovní výstavy i koncerty seriálové hudby. Chorvatský Dubrovnik, ve kterém jsou kulisy již přístupné, zažívá nezvladatelné nápory turistů.

Projděte si Černý hrad jako jeden ze členů Noční hlídky. V Králově přístavišti si zase můžete vyzkoušet, jak se asi v místních kobkách cítili vězni. V Zimohradě na vás dýchne atmosféra prastarého rodu Starků. Společnost HBO oznámila, že s koncem populárního seriálu zpřístupní některé kulisy v Severním Irsku a udělá z nich atrakce.

Na každém místě bude zpřístupněné dílčí lokace ze seriálu. Kromě toho budou k vidění rekvizity, kostýmy, zbraně, modely, umělecké náčrty a jiné předměty spojené s daným místem. V Černém hradě tak budou například určitě k vinění zbroje a zbraně Noční hlídky. HBO navíc plánuje na místa dodat i interaktivní panely s digitálním obsahem, které návštěvníkům přiblíží například práci se speciálními efekty.

„HBO je nadšená, že může oslavit práci kreativního týmu Hry o trůny tím, že zachová jednotlivé lokace. Vyzveme fanoušky k tomu, aby navštívili Severní Irsko a prozkoumali naše Západozemí na vlastní oči,“ sdělil k projektu Jeff Peters, viceprezident HBO pro marketing a prodej.

HBO při této příležitosti spolupracuje se státní turistickou agenturou Tourism Northern Ireland. „Je to naprosto průlomová záležitost pro turismus v Severním Irsku,“ míní John McGrillen, generální ředitel turistické společnosti.

Vše je součásti projektu Game of Thrones Legacy. Ten organizuje například putovní výstavy rekvizit z filmů, včetně proslulého Železného trůnu. Další součástí projektu jsou orchestrální koncerty hudby ze seriálu pod taktovkou skladatele Ramina Djawadiho. Koncertní Hra o trůny navštívila Prahu letos 16. května.

Problém s fanoušky seriálu nyní řeší chrovatské město Dubrovník, do kterého filmaři zasadili některé seriálové lokace z Králova přístaviště a království Dorne. V roce 2017 město oznámilo přípravu krizového programu Respect the City (Respektuj město), který omezuje počet vpuštěných turistů na čtyři tisíce na den. Také zpřísňuje podmínky pro turistické lodě, které připlouvají do přístavu. Tento program ale zatím nemá oficiální datum zavedení.