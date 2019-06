Dospělejší pokračování kultovní pohádky. Ledové království 2 se představuje v první dlouhé ukázce

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ Kde vzala Elsa magické schopnosti? Aby odhalila jejich podstatu, musí se spolu se svou sestrou a kamarády vydat na nebezpečnou pouť na sever. Možná přitom také zjistí, co se kdysi dávno stalo s jejími rodiči. První plnohodnotná ukázka propojuje temnější ladění a působivou magii. Snímek se dočká české premiéry 11. listopadu.

Když se jakéhokoliv dítěte zeptáte na nejoblíbenější pohádkovou princeznu, je tu velká šance, že odpověď bude Elsa nebo Anna. První díl Ledového království se stal fenoménem, ale na pokračování si diváci počkali dlouhých šest let. Jak zestárlo jeho původní publikum, tak dospěl i příběh. Alespoň podle ukázky.

Zmrzlý hit První díl pohádky Ledové království představil v roce 2013 divákům princezny Elsu a Annu, mladíka Kristoffa i komického sněhuláka Olafa. Srdce diváků i kritiky si získal natolik, že vyhrál jak Oscara, tak Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film.

Herečka Kristen Bellová, hlas princezny Anny, již dříve prohlásila, že Ledové království 2 nebude typickým pokračováním příběhu jedničky, ale spíše „příběhem, který musí být odvyprávěn“ a pouze v něm figurují stejné postavy jako v prvním dílu.

Scenáristé údajně přišli nejdříve s koncem a filmu a kolem něj vystavěli celý zbytek. „Příběh je to skvělý. Trvalo jim to dlouho vymyslet, protože si nejdříve museli ujasnit, co vlastně chtějí říct a jakým způsobem. Myslím, že se jim to nakonec povedlo,“ dodala v rozhovoru Bellová. Spekuluje se ale o tom, že jedním z motivů příběhu bude homosexuální romance princezny Elsy (hlas jí propůjčila herečka Idina Menzelová).

K projektu jsou upsaní všichni herci z prvního dílu kromě Santina Fontany, představitele zlého Hanse. Herce doplní Evan Rachel Woodová (Konspirátor, seriál Westworld) a Sterling K. Brown (Tohle jsme my, Black Panther) v zatím blíže neupřesněných rolích.