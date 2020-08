Nechoďte na Tenet do kina. Kinosály ještě nejsou bezpečné, prosí diváky režisér Derrickson

LOS ANGELES Režisér Scott Derrickson, jenž je podepsaný hlavně pod komiksovou podívanou Doctor Strange s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli, na svém Twitteru apeluje diváky, aby si rozmysleli návštěvu kina kvůli koronaviru. Jeho reakce rozpoutala na sociálních sítích debatu. Do českých kin snímek míří 27. srpna.

Kvůli koronavirové krizi měl Tenet původně v Americe jít do kin již 17. července. Po dvou přeloženích (31. července a následně 12. srpna) se dočkal definitivního data premiéry 3. září (čeští diváci hu uvidí dříve, již 27. srpna). Ani to ale podle režiséra Scotta Derricksona není dostatečně bezpečné datum.

Tenet je svým způsobem risk. Jde totiž o první opravdu velkorozpočtovou hollywoodskou produkci, takzvaný blockbuster, který po nuceném uzavření kin míří na stříbrné plátno. Velká filmová studia si tím ověří, zda už je možná posílat filmové hity do kin, zda je o ně zájem. To i přes fakt, že američtí doktoři před návratem do kinosálů varují.

„Rozhodně nechoďte na Tenet a ani žádný jiný film do kina. Tak, musel jsem to říct,“ napsal režisér na svůj Twitter. Pod příspěvkem se rozběhla čilá debata. „Díky Scotte, že jsi jako jediný řekl něco, co mělo být vyřčeno,“ komentoval příspěvek jeden z uživatelů.



Opačný názor americký režisér Josh Boone, jehož marvelovka Noví mutanti má též těsně před premiérou. „Myslím, že to sbližuje lidi,“ sdělil. „Pokud budeme dodržovat nutná bezpečnostní opatření, tak myslím, že je to bezpečnější než cestování letadlem nebo večeře v restauraci.“

V Česku je pochopitelně situace úplně jiná a diváci se při návštěvě kinosálů nemusí být, pokud budou dodržovat hygienická opatření. Pokud ale do amerických kin, největšího filmového trhu na světě, nedorazí tolik potřební diváci, nastanou filmovému průmyslu ještě temnější časy než dosud. To by ovlivnilo i situaci s distribucí zahraničních filmů v Česku.