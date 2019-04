Všichni Mišíci společným koncertem stmelí generace

Velký koncert s názvem Nechte zpívat Mišíky se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna v pražském Divadle Hybernia. Na pódiu zazpívá celá rodina rockové legendy Vladimíra Mišíka. Dohromady i se svými vlastními kapelami.

S nápadem na občasné společné koncertování přišla před dvěma lety manželka Vladimíra Mišíka Eva, která se kromě básnické tvorby a překládání z francouzštiny věnuje i zpěvu s vlastní kapelou E+MAUSY. Premiéra rodinného projektu proběhla v Lucerna Music Baru a programu nadšeně tleskali i návštěvníci mezinárodního festivalu Blues Alive v Šumperku v listopadu 2017. Nadcházející koncert v Divadle Hybernia bude ovšem nejúplnější prezentací talentů, které se v rodině Mišíkových urodily.

Otce Vladimíra jistě není třeba zvláště představovat, patří k nejvýznamnějším postavám české hudební scény. V 60. a na začátku 70. let prošel mimo jiné významnými rockovými kapelami Matadors, Blue Effect a Flamengo. Poté založil kapelu ETC..., s níž koncertuje dodnes. Natočil s ní řadu desek, z nichž mnohé patří k tomu nejlepšímu, co v českém rocku vzniklo. V současné době pracuje na novince, která by měla ještě letos vyjít.

Z prvního manželství s fotografkou Katarínou Mišíkovou má syna Martina, známého jako Maťo. Ten se už od dětství věnoval hře na kytaru, byl mimo jiné členem Tata Bojs či kapely Anety Langerové, v posledních letech vede vlastní skupinu Gingerhead. Vedle hudební činnosti se věnuje také výtvarné tvorbě, je autorem řady obalů alb rockových kapel a navrhuje design elektronických kytarových efektů.

V několika uměleckých oborech jsou činné i dvě děti, které má Vladimír Mišík s Evou Mišíkovou. Dcera Bára je především herečkou a mimkou, žákyní Borise Hybnera. Účinkuje mimo jiné v divadle Minor a součástí jejích rolí často bývá i zpěv a tanec. Perličkou je, že v několika hraných sekvencích ztvárnila postavu svého otce „zamlada“ v celovečerním dokumentu režisérky Jitky Němcové Nechte zpívat Mišíka.

Nejmladší aktivní člen rodiny Mišíků je syn Adam. Začínal jako dětský herec pod vedením Jana Hřebejka, posléze založil teenagerskou kapelu Colorblinds a následně se vydal na sólovou pěveckou dráhu, zacílenou na publikum nejmladší generace. Zároveň nešidí ani filmovou linii své kariéry. Sloučením hereckého a pěveckého talentu bylo jeho úspěšné působení v zábavné televizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas.

Struktura koncertu Nechte zpívat Mišíky, jehož název je variací na známý nápis, který v době zákazu koncertování Vladimíra Mišíka na začátku 80. let psali na zdi zpěvákovi fanoušci, by měla svým laděním oslovit několik generací.

Všichni účinkující se představí se svými kapelami a s vlastním repertoárem, zazní tedy vše od mišíkovského klasického rocku přes undergroundové ladění produkce jeho ženy Evy či moderní kytarový rock Maťa Mišíka až po popové hity jeho bratra Adama. Zároveň nebudou návštěvníci ochuzeni ani o nebývalé hudební kombinace, netypické duety a zřejmě ani písně, ve kterých si to „rozdá“ celá rodina.