‚Nečum na mě!‘ Maňásek Adolfeen, ikona koronavirových časů, vydává první album

PRAHA DJ Roxtar (vlastním jménem Dominik Turza) během doby koronavirové jako mnoho muzikantů přišel o práci. Ve volném čase vymyslel postavu Adolfeena, maňáska žraloka s německým přízvukem. Kromě několika hitů se rozkošné (i když trochu přisprostlé) zvířátko zaměřuje ve svých videích i na osvětu.

„Nikdy by mě nenapadlo, že maňásek na ruce pro mě bude vstupenka do opravdového světa hudební produkce, natož že o mě projeví zájem Supraphon. Poprvé v životě – a doufám, že ne naposledy – jsem vytvořil plnohodnotné album, kde se skrze toho delfína můžu vyjádřit nejen po stránce beatů, ale taky jako člověk, který sděluje svůj nelehký příběh a zkušenosti. A za to děkuju všem lidem kolem sebe, kteří mě v tom podporují,“ popisuje vznik alba DJ Roxtar.

Album Je mi to jedno obsahuje jedenáct skladeb. V těch se hip-hopovým stylem delfínek vyjadřuje ke všemu možnému i nemožnému. Na předvánočním singlu Drž hubu, k němuž vznikl kontroverzní a výpravný videoklip, hostuje Kapitán Demo, pro něhož je to historicky první featuring. Na albu se podílel také basista Anety Langerové nebo Davida Kollera Jakub Vejnar a o mastering se postaral legendární Ecson Waldes.

Dominik Turza je herec a moderátor, vystudoval taneční konzervatoř, maturoval na obchodní akademii a absolvoval na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Jako DJ Roxtar kromě vlastních vystoupení hostuje se skupinou Pražský výběr a vyhrál několik mezinárodních soutěží.