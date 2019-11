Australský Leonard Cohen? Australský Syd Barrett? Ne, osobitý Ned Collette

Australský folkrockový experimentátor Ned Collette se po několika letech vrací do Prahy, tentokrát se svou tříčlennou doprovodnou skupinou poprvé naživo představit loňské album Old Chestnut. Komorní koncert se uskuteční v kulturním centru Kaštan dnes od 20 hodin. Před hvězdou večera zahraje česká písničkářka Bára Zmeková.

Ned Collette se narodil na předměstí Melbourne, ovšem po vzoru mnoha jiných australských muzikantů zvolil se vstupem do dospělosti za svou základnu Evropu, resp. zejména Berlín, kde žije již několik posledních let. Ještě však na domovském kontinentě založil úspěšnou skupinu City City City, která za svého trvání stihla vydat dvě alba.

Od roku 2006 však hraje sám za sebe. Jeho písně bývají přirovnávány k těm z tvorby Nicka Drakea, Roberta Wyatta či dokonce samotného Leonarda Cohena, zejména pro četné literární konotace. Jeho tvorba ovšem nese silný punc osobitosti, díky němuž si mohl v minulosti zahrát třeba s Billem Callahanem, Joannou Newsom nebo The National.

Do Prahy Ned Collette naposledy zavítal v roce 2015 v rámci turné k výtečnému albu Networking in Purgatory. Nyní se aktuálně vrací s 2LP Old Chestnut, výraznou kolekcí z loňského léta plnou suverénních, psychedelicky folkových skladeb s jemnými odkazy na Roye Harpera, Tima Buckleyho nebo Syda Barretta.