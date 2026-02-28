Oh! Carol. Zemřel zpěvák a skladatel Neil Sedaka, legenda popu 50. a 60. let

Autor:
  15:39
Americký zpěvák a skladatel Neil Sedaka, hlas hitů Breaking Up Is Hard to Do či Oh! Carol, zemřel ve věku 86 let. Autor desítek světových úspěchů a pětinásobný nominand na cenu Grammy patřil k nejvýraznějším osobnostem popu 50. a 60. let.

Neil Sedaka, zpěvák písně Breaking Up Is Hard to Do, zemřel ve věku 86 let. | foto: AP

Úmrtí potvrdila jeho rodina v oficiálním prohlášení. „Jsme zdrceni náhlým odchodem našeho milovaného manžela, otce a dědečka. Byl skutečnou rock’n’rollovou legendou, inspirací pro miliony lidí, ale především – alespoň pro ty z nás, kteří jsme měli to štěstí ho poznat – byl výjimečný člověk, který nám bude hluboce chybět,“ uvedli pozůstalí.

Rodina nezveřejnila příčinu úmrtí ani místo, kde zemřel.

Sedaka byl během své více než šedesátileté kariéry pětkrát nominovaný na cenu Grammy. Kromě vlastních hitů psal skladby i pro další známé interprety. Rodák z newyorského Brooklynu a student proslulé Juilliard School v New Yorku patřil na konci 50. let k zakladatelům doo-wopové skupiny The Tokens.

Po sérii úspěchů na začátku 60. let se v roce 1975 vrátil do první desítky hitparády Billboard. Podílel se na vzniku písně Love Will Keep Us Together pro duo Captain & Tennille. V 70. letech rovněž nahrál několik alb pro vydavatelství britského hudebníka Eltona Johna.

Svůj první hit napsal už jako dospívající společně se sousedem. Zpěvačka Connie Francis jej v roce 1958 vydala pod názvem Stupid Cupid.

V druhé polovině 60. let Sedakova popularita ve Spojených státech oslabila s nástupem takzvané britské invaze. V rozhovoru pro BBC v roce 2012 během cesty do Londýna, kde měl hrát klavírní koncert v Royal Albert Hall, řekl, že plánuje uspořádat koncert pro lidi, „kteří nejsou zvyklí chodit na seriózní koncerty“.

„Pro duši je úžasné moct hrát klasickou hudbu,“ řekl tehdy. „Ale cestovat po světě a hrát vlastní texty a hudbu je velmi naplňující pocit. Vybral jsem si tuto cestu a ničeho nelituji.“

Jeho hit Breaking Up Is Hard to Do nazpívala koncem 70. let s českým textem Eduarda Pergnera pod názvem Zázemí zpěvačka Jitka Zelenková.

Vstoupit do diskuse

ONLINE: Mrtví v íránské škole i Sýrii. Teherán chce vše uklidnit, údery pokračují

Mírové síly OSN a civilisté stojí poblíž trosek íránské rakety, která byla...

Fejeton

Ušetřím vám obrovské peníze. Dvacet tisíc hned, další dohodou

Fronta na letišti - ilustrační foto.

Doporučujeme

Neuvěřitelná severská krimi. Vraha Olofa Palmeho měla policie celou dobu na očích

Premium
Švédský premiér Olof Palme

ONLINE: Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky, na Bílkovu penaltu reaguje Patrák

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

ONLINE: Liberec - Hradec 0:1, hosté doráží na Severočechy, do vedení je posílá Pilař

Hradecký záložník Václav Pilař po vstřeleném gólu v diskuzi s trenérem Davidem...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Oh! Carol. Zemřel zpěvák a skladatel Neil Sedaka, legenda popu 50. a 60. let

Neil Sedaka, zpěvák písně Breaking Up Is Hard to Do, zemřel ve věku 86 let.

Obavy z eskalace a nejistého řádu světa. Útok na Írán rozzlobil nejen spojence

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael a USA zahájily útok proti Íránu. (28....

Maděrová září i po hrách. Olympijská šampionka skončila v Krynici druhá

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Tabule odletů zobrazující zrušené lety na mezinárodním letišti v Bruselu (26....

ONLINE: Ml. Boleslav - Jablonec 0:0, hosté chtějí třetí výhru v řadě, jsou favoritem

Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.