Nejde jen o to, že je to barevné. Úloha barev ve filmu a seriálu je mnohem důležitější

Na práci s barevnými schématy si tvůrci dávali záležet už v dobách černobílého filmu a nástup barevného materiálu jim umožnil práci s barvami rozvinout. Velmi důležitý je tento prvek také u současných tvůrců a nastupující filmařské generace, jak ukazují např. filmy Roberta Eggerse (Nosferatu), Ariho Astera (Slunovrat) či nedávný vizuálně vycizelovaný seriál Pluribus. V následujícím textu prozkoumáme možné uplatnění a význam práce s barevnými schématy ve filmu a podíváme se, jakou roli hrají v rovině kulis, kostýmů či tónování záběrů.
Éra černobílého filmu
Až 90 % všeho, co vnímáme, nám zprostředkovává zrak. Není tedy nic překvapivého, že vizuální složka je ve filmu tou nejdůležitější a že kompozice barev byla pro filmaře klíčová dávno předtím, než se na plátnech kin objevily pestřejší barvy. Důležitým prvkem vyprávění je osvětlování, odhalování či naopak zakrývání postav nebo předmětů, a to jak ve smyslu budování napětí, tak pro dotváření atmosféry a implicitních významů. Ostatně filmový rám mnohdy představuje pole plné objektů, jež může poutat divákovu pozornost, a to tím nejjednodušším způsobem – vedením světla.
Světlé a tmavé části vytvářejí kompozici záběru, přičemž světlo ukazuje, na co se má divák soustředit, zaměřuje pozornost na důležitá gesta, tváře, detaily. Často vede světlé části do popředí a tmavé nechává v pozadí. Černobílé filmy netrpěly barevným defektem, využívaly variace světla a stínu pro vytváření výmluvných kompozic, přičemž pracovaly nejen s černou a bílou, ale také s různými odstíny šedi. Tzv. dvoubarevné snímky, které prakticky nebyly nikdy jen dvoubarevné, tak vytvářely barevné kontrasty v rámci svých norem. Lidské oko má tendenci vnímat menší odlišnosti a změny, takže i v černobílém filmu to mělo smysl.
Například ve filmu Život je krásný Franka Capry je depresivní stav hlavního hrdiny podkreslen ponořením jeho kabátu do tmavého stínu, aby se ve chvíli svého návratu k pozitivitě vrátil do světle šedého odstínu. Podle historika Jamese Monaca představoval černobílý film pro umělce větší nutnost komunikovat pomocí kompozice, tónu a režijního pojetí, protože tehdejší materiál poskytoval méně vizuálních informací než barevný film.
Barevný film přitom publiku nebyl nijak neznámý, snímky s kolorovanými políčky vznikaly už v roce 1900. Vznikly až desítky kolorovaných filmů, nejlevnější a nejefektivnější byla ale dlouho cesta černobílého obrazu. Ve 30. letech 20. století nicméně dorazil barevný film skrze revoluční třípásový proces firmy Technicolor, známý pro tvorbu ikonicky sytých barev, jaké můžeme spatřit například v legendárním Čaroději ze země Oz nebo v Trhu marnosti.
Technologie se stále vyvíjela a během konce 60. let už dominovala. Ještě v 70. letech nicméně převládala myšlenka, že černobílý film je umělecky upřímnější než barevný, stejně jako se po nástupu zvukového filmu mělo za to, že němá kinematografie je ryzejší a podobně jako jsou si dnes všichni jistí, že CGI je čiré zlo a praktické efekty jedinou správnou cestou. V každém případě se kinematografie přizpůsobila nové normě a začala využívat nový nástroj. Stále využívá princip kontrastu, přitom nicméně využívá širší škálu barev pro zahrnutí většího množství kódů.
Podle filmového teoretika Edwarda Branigana se barvy staly polyfonií a filmaři dirigenty, jež ji musí ukočírovat a jednotlivé barvy uspořádat tak, aby svým souzvukem podpořila filmové vyprávění. Nejsnazším prostředkem, jakým barvy poskytují, je právě kontrast, jenž filmaři pomáhá uspořádat obrazovou kompozici a vést divákovu pozornost na důležité postavy. Například Skřivánci na niti staví postavy oblečené do výrazných barev proti tmavě hnědému prostředí šrotiště. Světlý kostým na pozadí méně zřetelného prostředí bude přitahovat zrak, stejně jako tmavý kostým na světlém podkladě. Barevné ladění má přitom relativně prostý klíč – při rovnoměrném osvětlení rámu přitahují pozornost teplé barvy – červená, oranžová a žlutá, chladné barvy, jako fialová či zelená, jsou zase méně výrazné.
Úloha barev
Barevný kontrast ale neslouží jen k vedení pozornosti a přehlednosti, vedle toho má také tvůrčí význam. Výrazná stylizace a užití barevných kostýmů může stejně dobře sloužit výpovědi o tom, jak hrdina zapadá či naopak nezapadá do okolního světa. Střihoruký Edward je dobrým příkladem toho, jak může fungovat obojí. Příběh staví na konfliktu dvou různých prostředí, gotického strašidelného hradu a karikatury amerického předměstí. Hrad, Edwardův domov, pracuje s tmavými barvami, černými zdmi, omšelým nábytkem a převládající tmou.
Edward (Johnny Depp) do prostředí zapadá svým oblečením, černou kombinézou i tmavými vlasy. Jeho obydlí i kostým evokují expresionistická díla jako Kabinet doktora Caligariho či Upír Nosferatu, stejně jako jeho domovské prostředí. Výrazným světlým bodem jeho vzezření je Edwardova nepřirozeně bledá tvář, ostře kontrastující s obklopující temnotou. Je to součást stylizace Edwarda do podobnosti s Cesarem, padouchem z Doktora Caligariho, zároveň jde o ryze prakticky užitý kontrast – Edwardova tvář je jasně viditelná a často tvoří nejsvětlejší bod záběru, takže se divák intuitivně soustředí na Deppovu mimiku a tím i Edwardovy reakce.
Vedle toho Střihoruký Edward využívá barvy k uměleckému konfliktu dvou světů. Goticky stylizovaný Edward mezi křiklavě barevnými domy, místnostmi i kostýmy vysloveně trčí a tím víc mizanscéna filmu podporuje příběh hrdiny, jenž se ke svému bolu ocitá v nepatřičném světě. U tvůrců jako je Tim Burton je typické, že se vyznačují křiklavou barevnou stylizací, nicméně není vůbec nutné, aby kontrasty byly nějak výrazné, lidské oko citlivě reaguje i na malé rozdíly.
Inscenační nutnost i umělecký záměr
Barvy přitom nemusí hrdinu od prostředí odlišovat, naopak z něho mohou udělat součást svého prostředí, ať už v zájmu hladšího diváckého požitku, celkového vykreslení atmosféry nebo tradičně na vrub uměleckému záměru. Dosahuje toho pomocí monochromatičnosti, což znamená, že tvůrci zdůrazňují jednu barvu, která se v záběru liší v čistotě i intenzitě. Známe to například z Vetřelců, kde bojová výstroj i vybavení vesmírných mariňáků souzní s temně modrým barevným schématem prostředí.
Postavy i výzbroj mají však jiný odstín, aby oproti prostředí vynikly, na rozdíl od titulních vetřelců, jež svou černí splývají s prostředím tak, až se stávají téměř neviditelnou hrozbou. Ve filmu, kde převládá černá a tmavě modrá, pak o to důležitěji působí žlutý nakladač, jenž se ukáže být důležitou rekvizitou a prostředkem, který Ripleyové pomůže vyřešit problém s vetřelčí královnou.
Podobný princip, kdy film využívá temnotu jako nástroj a postavu jako její součást, používá i Nosferatu Roberta Eggerse, ovšem s trochu jiným přístupem než Vetřelci. Nosferatu je poctou nejen Upírovi Nosferatu, ale německému expresionismu obecně a používá podobný soulad figur a prostředí, které obývají. Hlavní padouch, upír Orlok (Bill Skarsgård), je ve snímku označován jako stín, a jak se jeho vliv rozprostírá světem filmu, potemňuje i jeho obraz. Téměř všechny scény s Orlokem jej ponořují do temnoty a málokdy je jasné, kolik zabíraného šera tvoří upírovo tělo. Ze tmy často vystupuje hlavně jeho bledá tvář.
Tomu je uzpůsobeno také svícení ostatních postav, jež zastihneme v teplých barvách hlavně v momentech, kdy jsou mimo nebezpečí. Jakmile ale příběh graduje, mají jejich tváře podobný modrý odstín jako zbytek mizanscény. Monochromatický obraz zde má hlavně uměleckou motivaci. Nejenže lépe skrývá iluzivního netvora, ale také odráží vnitřní temnotu a všeprostupující zkázu hlavních hrdinů.
Monochromatičnost známe také z dystopické sci-fi George Lucase THX 1138, kde dominuje sterilní bílá a vykresluje uniformitu a nesvobodu, prostředí, kde figury nemohou nic než plnit nařízení systému. Třebaže bílá barva je obvykle symbolem světla, nebo dobra, THX 1138 ji prezentuje jako bezmála zhoubnou. To je ostatně další aspekt užití barev ve filmu, jednotlivé barvy jsou totiž často vnímány jako symbol a tím spíš zastávají v dílech mnohdy uměleckou funkci. Není náhodou, že podobně jako THX 1138 pracuje s bílým a sterilním prostředím současné sci-fi z prostředí zhoubného korporátu, oceňovaný seriál Odloučení.
Barvy neslouží jen ke zdůrazňování či skrývání postav, odráží náladu, atmosféru či povahu prostředí a figur. Právě bílá bývá často přiřazena k andělským entitám. V tomto kontextu jim často kontrastuje rudá. Bizarní příklad můžeme najít například v poslední epizodě seriálu Dallas, která parafrázuje snímek Život je krásný. J. R., protagonista seriálu a grázl každým coulem, se v něm ocitá ve světě, kde se nenarodil. Adam, švihák v bílém obleku, jej provází životy jeho blízkých, žijících bez J. R.ova toxického vlivu, na rozdíl od protagonisty Život je krásný ale hrdina dochází k závěru, že všem se vlastně bez něho daří dobře.
Barva jako řeč
To je chvíle pro závěrečný zvrat, kdy se ukáže, že Adam není tak úplně anděl jako spíš pracovník té druhé strany. Snaží se proto známého padoucha přemluvit k sebevraždě. Po tomto odhalení se změní sněhově bílý oblek za krvavě červený, takže i divák, jenž nesledoval každé slovo dialogu, pochopí, že Adam je ďábel. „Nikdy jsem netvrdil, že jsem anděl,“ pronese Adam škodolibě, a má pravdu. J.R. i divák to však předpokládali, bílý oblek jim byl dostatečným identifikačním znakem, aby jej tak vnímali.
Červená jako symbol zla není nic neobvyklého, koneckonců, ve filmech Stanleyho Kubricka se často objevuje křiklavá červená v souvislosti s násilím či hrozbou. Sytě červená se ale zároveň objevuje v superhrdinské fikci, tam je ovšem přisuzována právě hrdinům. Figury jako Iron Man či Spider-Man stojí nezpochybnitelně na straně dobra a jejich křiklavě rudé kostýmy kontrastují s písky Středního východu i ve špinavých newyorských ulicích, aby v nich vyčnívaly a působili jako entity stojící nad systémem daného světa, tudíž oprávněné do něho zasahovat.
Zní to, jako by v každém typu fikce měla každá barva jiný význam. Co tedy jednotlivé barvy znamenají? Prakticky nic, jsou to barvy. Pokud podle Ludwiga Wittgensteina mluvíme o povaze barvy, mluvíme pouze o jednom způsobu jejího využití, což se potvrzuje nakonec i tím, jak mnohoznačný může mít barva význam. Edward Branigan vnímá barvu více jako proces než jako objekt. Označuje ji jako určitý jazyk, jímž film komunikuje s divákem. Její symbolika spočívá v tom, jak ji divák rozpoznává v prostoru a čase. V každém případě je barevná paleta klíčovým prvkem obrazové kompozice, a tím i jedním z nejdůležitějších prvků filmového vyprávění.