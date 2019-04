Nejdříve přijde deprese a pak si zazpíváme. Druhá epizoda Hry o trůny představila kandidáty na smrt

ZÁPADOZEMÍ Kdo získá letos trofej pro nejvíce kladnou postavu? Podívejte se se serverem Lidovky.cz na zlomové momenty příprav na závěrečný boj v druhé epizodě. Článek obsahuje vyzrazení děje zatím odvysílané části osmé série Hry o trůny.

Proměna z padoucha na ultimátního klaďase



Kdo by si na začátku první série dokázal představit, že t0 blonďaté Miss Princátko 2011, který shazuje malé děti z věže a spí s vlastní sestrou, může být jednou z nejkladnějších postav celého seriálu. Stačilo si jen uvědomit vlastní chyby a otevřít zaslepené oči. V této epizodě Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) svou proměnu korunoval pasováním Brienne z Tarthu (Gwendoline Christie) na rytířku, ačkoliv v Západozemí ženy rytířkami být nesmějí.

Takže vlastně dobrá práce, fanoušci teď jednorukého Lannistera milují ještě víc. Tím si také nejspíš podepsal ortel a v poslední bitvě zahyne. To seriál Hra o trůny s postavami dělá. Neříkejte, že jsem vás nevaroval.

Máme obrovské vojsko, ale stejně všichni umřeme

Druhý díl osmé série se nese v přípravách na obrovskou bitvu. Epizoda ukáže přípravy, vojska nebo cvičení. Zkrátka alespoň na první dojem neporazitelné lidské vojsko, zvlášť, když bude bojovat se zbraněmi s dračího skla. Přesto jsou všichni odevzdaní svému osudu a hovoří jen o tom, že následující den nemohou přežít.

Když Tyrion Lannister (Peter Dinklage) prozradí, že věří v přežití sebe i ostatních, jen se mu vysmějí. Protože samozřejmě není lepšího dodání morálky celému vojsku, než řeči o tom, jak budou všichni v rolích Bílých chodců cupovat na kusy svoje rodiny skrývající se v kryptě pod Zimohradem.

Píseň jedné jisté Jenny

„Vysoko v síních zmizelých králů, Jenny tančila s duchy.“ Píseň Jenny ze Starých kamenů (Jenny of Oldstones), kterou Podrick (Daniel Portman) zpívá při večerním soirée před bitvou, se může jevit jen jako příjemné hudební číslo. Přitom jde ale o malou úlitbu čtenářům Martinovy knižní předlohy, neboť se v ní hned několikrát zmiňuje. Dost možná navíc nastiňuje i konec závěrečné bitvy.

Píseň pojednává o jisté Divoké ženě jménem Jenny ze Starých Kamenů, která tvrdila, že je přímým potomkem Prvních lidí. Byla zaslíbena princi Duncanovi Targaryenovi, synovi krále Aegona IV. Targaryena. Ten ve snaze přivést draky do Západozemí zavinil obrovskou katastrofu - draci zapálili hrad Summerhall, kde on i princ Duncan nalezli svou smrt. Neví se, co se s Jenny dále stalo, ale minimálně podle písně tančila až do své smrti s duchy ve vypálených a zničených sálech hradu...

Příjemným bonusem může být, že píseň zazní i v závěrečných titulcích a tentokrát v podání kapely Florence + the Machine. Ta vystoupí na letošním ročníku festivalu Colours Of Ostrava.



Arya je velké děvče, pochopte to už

Tvůrci a scénáristé seriálu se snad skoro v každé scéně s Aryou Stark (Maisie Williamsová) snaží diváky přesvědčit o tom, že Arya již není děvče ale drsný zabiják s cynickým přístupem k životu. V tomto díle dívka trefuje bezchybně nože z dračího skla na sloup, odpálkuje Berrica (Richard Dormer) s Ohařem (Rory McCann) a nakonec má svoji první milostnou zkušenost s nechápajícím a poněkud vyděšeným Gendrym (Joe Dempsie).

Není to jen záležitost této série. V minulé sérii si zase například k snídani dala konec rodu Freyů, který osobně vyvraždila. Malíčkovi (Aidan Gillen) zase s chirurgickou přesností jedním tahem podřízla krk. Jasně, nejmladší Starková již pochopitelně není malou holčičkou, která s hrůzou sleduje popravu svého vlastního otce. Divák to prostě musí pochopit a to za každou cenu. Že by si tím i Arya podepsala ortel...?

Mimochodem, jsem tvůj synovec. To ale vůbec nevadí

Lehké rodinné setkání. Jon Sníh (Kit Harington) se rozhodne Daenerys (Emilia Clarkeová) prozradit, že je také Targaryen a de facto tedy její pokrevní synovec. Jonův otec Rhaegar Targaryen byl totiž bratrem Daenerys.

Matku draků pochopitelně novinka šokuje, ačkoliv k ní přistupuje s určitou dávkou nedůvěry. Mezi zuby procedí, že pokud by to byla pravda (a my jako diváci víme, že je), z Jona by to dělalo právoplatného dědice Železného trůnu. Její pohled jasně hovoří o tom, jak moc by se ji ta představa nelíbila. Ouha. Mezi jedním z divácky nejoblíbenějších seriálových párů to začíná jiskřit.

Vlastně by ji to ale vadit příliš nemělo, protože u Targaryenů byl incest zcela běžnou záležitostí. Jak píše George R. R. Martin ve svých knihách, rod Targeryenů se v záležitostech manželství a potomků inspiroval přímo u starých Valyrianů, ze kterých vzešel. Valyriané v podstatě nepraktikovali jiné sňatky než ty mezi členy uvnitř rodiny, protože jen tak mohli udržet svou pokrevní linii čistou. Nakonec i samotní rodiče Daenerys (šílený král Aerys II. a královna Rhaella) byli bratr a sestra.