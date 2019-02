Zlatého mědvěda pro nejlepší film si z Berlinale odváží film Synonyma. O Izraelci, který chce být Francouzem

BERLÍN Zlatého medvěda pro nejlepší film letošního Berlinale získal překvapivě francouzko-izraelsko-německý snímek Synonyma (Synonymes) izraelského režiséra Nadava Lapida. Za nejlepší režii porota vedená francouzskou herečkou Juliette Binocheovou ocenila Němku Angelu Schanelecovou za drama Byla jsem doma, ale (Ich war zuhause, aber). Ceny pro nejlepší herečku i herce získali představitelé čínského filmu Sbohem, synu (Ti ťiou tchien čchang) Jung Mej a Wang Ťing-čchun.

Vítězné drama, které někteří označují za migrační satiru, vypráví příběh mladého Izraelce Yoava (Tom Mercier), který se po opuštění izraelské armády přestěhuje do Paříže, kde se co nejrychleji snaží stát Francouzem. Odmítá proto úplně mluvit hebrejsky, a naopak se nadšeně učí francouzštinu, i tím, že si stále opakuje synonyma.

„Myslím, že to jsou otázky, které se týkají lidí všude na světě: Do jaké míry jsme schopni opustit naši identitu a rozvíjet novou,“ řekl dnes režisér Lapid, jehož vlastním příběhem se dvouhodinový snímek do značné míry inspiroval.

I když nepatřil k hlavním favoritům na Zlatého medvěda, dokázal se nakonec v konkurenci dalších 15 filmů prosadit. Původně jich bylo v hlavní soutěži 17, jeden čínský ale nakonec nebyl uveden. Některá média spekulují o tom, že za tím mohla stát i čínská cenzura.

Z uvedených filmů si důležitá ocenění odnesly snímek francouzského režiséra Françoise Ozona Díky bohu (Grâce ? Dieu) o zneužívání chlapců katolickými kněžími, který získal Velkou cenu poroty, a německé drama o nezvladatelné devítileté Benni, kterému se dostalo Ceny Alfreda Bauera pro film, který otevírá nové perspektivy.

Letošní ročník festivalu byl osmnáctým a zároveň posledním, který vedl Dieter Kosslick. Poctu sedmdesátileté legendě Berlinale dnes vzdala pověřenkyně německé vlády pro kulturu Monika Grüttersová. „S odvážnou vytrvalostí nabízel jeviště svobodě umění a filmové plátno politicky pronásledovaným umělkyním a umělcům,“ uvedla Grüttersová, podle níž navíc dokázal pro film vždy nadchnout obrovské publikum. „Filmový svět se před tebou s vděčností sklání,“ podotkla také.