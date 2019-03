Nejlepší Hollyho hláška? Všichni jsou mrtví, Dave, říká herec z Červeného trpaslíka Lovett

Temný vesmír „Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně, jako má 6000 učitelů tělocviku.“ Brit Norman Lovett se proslavil rolí umělé inteligence, která se představovala jako pelšatá hlava na obrazovce, v populárním sitcomu Červený trpaslík. Kromě herecké kariéry je ale i úspěšným komikem. Se serverem Lidovky.cz si kromě jiného popovídal o nelichotivých recenzích, Vánocích a posádce Červeného trpaslíka. Nevyhnul se ale ani tématu smrti.

Lidovky.cz: Jste herec a stand-upový komik. Nezapomněl jsem na něco?

Nemyslím si o sobě ani to, že jsem herec. Jsem prostě komik, který umí trochu hrát. Nikdy jsem neměl herecké vzdělání. V tomhle je můj idol Jim Carrey. Je to primárně komik, taky dělá stand-upy, ale jako herec je brilantní. Poslední dobou má ale v životě hodně problémů.

Lidovky.cz: Takže před kameru si nosíte zkušenosti získané z komediálních stand-upů?

Já nikdy nijak nezkoumal ani tu hereckou techniku. Já prostě něco dělám, lidé se smějí a to je vše, co potřebuju. Komedie je stejně zvláštní a ošemetná věc - znám spoustu skvělých komiků, které nikdo nezná, ale i takové opravdu mizerné, kterým se smějí celé davy. Taky si cením toho, že nyní přišel čas pro ženské komičky, kterým to jde častokrát lépe než mužům.

Lidovky.cz: Dříve těch žen bylo méně?

Víte, já jsem tak trochu feminista. Nemá to nic společného s tím, že na mě tlačí moje dcera (smích). Ano, dříve jich bylo méně. To ale neplatí jen u komedie, ale třeba i s hudbou. Na cestě po Austrálii jsem objevil zpěvačky Siu a Lorde a říkal jsem si, jak jsou úžasné. Nebo Lana del Rey, ta je taky skvělá.

Lidovky.cz: Četl jsem několik recenzí vašich vystoupení. Vesměs se shodovaly v tom, že vaši největší předností je až surrealistický humor. Jak se k tomu člověk dopracuje?

Když jsem byl mladší, tak jsem kouřil marihuanu a hrál fotbal. Ve třiceti přišlo ještě pití. Pak jsem na přelomu čtyřicítky prodělal srdeční infarkt a tím to všechno skončilo. Tak nějak přemýšlím, jestli za ten můj humor nemůže ta marihuana. Ale asi ne, vždycky jsem byl trochu surreálnej, nedával jsem smysl. Pro mě je to vlastně asi zcela přirozené.

Lidovky.cz: To zní vážně.

Dokážu být vážný. Teď například na svých vystoupeních mluvím o smrti, což je věc, o které jsem dříve vlastně vůbec nemluvil. Je mi 72, takže čím více se k ní blížím, tím větší mám potřebu o tom mluvit. Ale i v tom se dá vidět něco pozitivního - vezměte si Donalda Trumpa nebo všechny ostatní lidi, které z hloubi duše nenávidíte. I ti totiž nakonec umřou.

Lidovky.cz: Takže to je váš recept na štěstí? Hledat ve všem pozitivní věci?

Štěstí je něco, co neoceníte, dokud to není pryč. Takže to bude znít jako klišé, ale neberte štěstí jako něco trvale daného. Užijte si ho, dokud ho máte. Lidé taky v téhle době stále někam spěchají. Kam ale? Do svého vlastního hrobu? Tam přece nikdo nechce.

Lidovky.cz: To jsme se ale vzdálili od těch recenzí. Čtete vůbec recenze na svá vlastní vystoupení?

Čtu. Když dostanete špatnou, tak si ji pamatujete do konce života. Vzpomínám si jednu, ve které mi týpek z deníku Guardian dal dvě hvězdičky. Zjistil jsem si o něm něco víc a ukázalo se, že taky vystupoval jako komik, ale nevyšlo mu to. Tak si ten vztek asi vybil na mně. Rozhodně ale nechci, aby mě měli všichni rádi.

Lidovky.cz: Seriál Červený trpaslík se stal v Česku obrovským hitem. Odehrává se na těžařské lodi, která pluje vesmírem tři miliony let v budoucnosti. Zajímalo by mě, jak se vlastně lodní počítač Holly na ty tři miliony let zabavil, když byl jediným aktivním členem posádky a udržoval loď v chodu.

Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Ale co já vím, tak má Holly sbírku zpívajících brambor. Ty dokáží určitě zabavit na opravdu dlouhou dobu. Pak má taky rád vtipy o fotbale, tak sám sobě po nocích určitě nějaké vyprávěl. No ale třeba takové šachy hrát neumí. Nikdy pořádně nepochopil pravidla. Ale tři miliony let jsou šílená doba. Myslím si ale, že určitě neslavil Vánoce.

Lidovky.cz: Nemáte rád Vánoce?

Nemám. Samozřejmě že kupuju dárky, ale už si to neužívám. Bylo to skvělé, když byly dcery malé, ale teď už je to něčem jiném. Stejně, kolik Vánoc člověk v životě potřebuje? Já jsem jich zažil snad až příliš moc (smích).

Lidovky.cz: Ale rodiny se vidí pohromadě, nastává čas pohody...

Jaké pohody? Už jenom plánování Vánoc s sebou přináší spoustu problémů. Když si odmyslíte ty biblické významy, tak už zůstává jen ten koncentrovaný konzum. Nejsem věřící.

Lidovky.cz: O Češích se říká, že jsou nejvíc ateistickým národem na světě.

Vážně? Tady se mi bude asi líbit (smích).

Lidovky.cz: Jaká je Vaše nejoblíbenější Hollyho hláška?

„Všichni jsou mrtví, Dave!“ To je klasika. Osobně mám ale nejradši to s psím mlékem a vzpomínkami krásné fenky (smích). Mám ale problém si vzpomenout, bylo jich tolik!

Lidovky.cz: Po druhé sérii jste ze seriálu odešel.

Nechtěl jsem. Bylo to kvůli financím. Nevím, kdo za to tenkrát mohl, ale za třetí sérii mi chtěli dát o polovinu peněz méně. Nikdo mi nic nevysvětlil a já dodnes nevím, kde se stal vlastně problém. Producent byl navíc trochu cholerik, takže když si myslel, že se kvůli tomu jen vztekám a nejsem schopný kompromisu, tak mě donutil odejít. Slibovali mi, že mi přidělí alespoň jinou roli, ale to se nestalo. Ohlas fanoušků byl ale tak silný, že jsem se vrátil pro jednu epizodu sedmé série a pak jako stálice v osmé. Pak jsem ale šel zase pryč.

Vrátil jsem se ve dvanácté epizodě v posledním díle nazvaném Skipper. Natáčeli jsme s živým publikem a to nemělo žádné tušení, že se tam objevím. Ta reakce byla neskutečná. Na konci přenosu mi štáb dal mikrofon a já musel všem poděkovat za to, jak mě rozplakali štěstím.

Lidovky.cz: Chystá se už prý i třináctá série.

To ano, ale nic bližšího vám o ní nemohu říct. Ne že bych nechtěl, ale nemám ještě ani scénář. Máme na ní ale začít pracovat v nejbližší době.

Lidovky.cz: Jak se spolupracuje s ostatními herci, s „Kluky z Trpaslíka“?

Holly je trochu izolovaná postava a takový jsem i já, jeho představitel. Jinak se ale snášíme dobře, při natáčení si užíváme hodně srandy.

Lidovky.cz: Chris Barrie (představitel Rimmera, pozn. red.) vám koneckonců dělal i parťáka na komediálním stand-up turné.

S Chrisem jsme velcí kamarádi, to je pravda. On není zrovna stand-up komik, ale je to skvělý imitátor. Na turné nás doprovázela také Hattie Hayridgeová.

Lidovky: Ta Hattie Hayridgeová, která Vás pak v seriálu od třetí série nahradila jako lodní počítač Hilly?

To se s ní táhlo jako stigma. Lidé jí říkali, že je její postava pouhou kopií Hollyho, a ona z toho byla, chudinka, trochu paranoidní. Museli jsme jí složitě vysvětlovat, že to tak opravdu není. Hattie vytvořila skvělou a originální Hilly, která byla Hollymu podobná snad jen v určité rychlosti a roztěkanosti.