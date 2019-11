‚Nejlepší válečný film od záchrany vojína Ryana.‘ Hvězdně obsazený snímek 1917 uchvátil kritiky

LOS ANGELES/PRAHA „Umění, jakým je tento film natočen, bude ohromovat diváky ještě několik dalších dekád.“ Prvoválečný film 1917 režiséra Sama Mendese sbírá v recenzích samá superlativa. Snímek česká česká premiéra 30. ledna.

Dva britští vojáci Schoefield (George McKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) dostanou od vojenského velení přetěžký úkol. Mají přes zničená pole, bažiny a zákopy doručit zprávu vojenské skupině, která pochodem míří do německé pasti. Ve skupině je náhodou i Blaekův bratr, takže je to osobní. Pokud se vojákům zprávu nepodaří doručit, zemře 1600 mužů. Závod s časem začíná.

Kormě ústřední dvojice si ve filmu zahrají i Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Daniel Mays nebo Adrian Scarborough.

Za 1917 stojí opravdu hvězdní filmaři. Režisér Sam Mendes se sice zviditelnil hlavně jako režisér dvou posledních bondovek (Spectre a Skyfall), ale má na svědomí i temnou podívanou Road to Perdition - Cestu do zatracení nebo Americkou Krásu s famózním hereckým výkonem Kevina Spaceyho. Za poslední jmenovaný film získal i Oscara.



Doyen kameramanského umění Roger Deakins má na kontě celých 14 nominací na Oscara. To za filmy Předčítač, Vykoupení z věznice Shawshank nebo Fargo. Nominaci za film Blade Runner 2049 nakonec i proměnil.

„Film 1917 Sama Mendese je neuvěřitelně smělý film. Je zábavný jako film o loupeži, děsivý jako ty nejhorší sci-fi noční můry,“ myslí si Peter Bradshaw z deníku Guardian.



„Sam Mendes natočil opravdu mocný film. Je to, pokud dovolíte, kombinace Zachraňte vojína Ryana a Revenant Zmrtvýchvstání. Odvážný způsob vyprávění a skvělý herecký výkon od George McKaye,“ píše na svém Twitteru Wilson Morales z webu Blackfilm. „Prostě fenomenální,“ uzavírá.

„Ohromující a neuvěřitelný kinematografický milník. Ztělesnění širokoúhlé filmařiny,“ neskrývá nadšení Edward Douglas z webu ComingSoon.com.





„Je to vzrušující film plný emocí. Nemohl jsem odtrhnout oči od chvíle, kdo to začalo, až do úplného konce. Tohle je přesná definice filmu, který se vyplatí vidět na velkém plátně,“ píše Erik Davis, editor internetového magazínu Fandango.



„Umění, jakým je tento film natočen, bude ohromovat diváky ještě několik dalších dekád,“ myslí si Jason Guerrasio z magazínu Business Insider.



„1917 je nelítostný prvoválečný film, klenot filmařské techniky i emočně devastující podívaná. Je to rozhodně nejlepší film celé Mendesovy kariéry,“ uzavírá svou recenzi James Mottram z deníku South China Morning Post.



„Působivá válečná odysea Sama Mendese diváky opravdu vezme do pekla a zpět,“ chválí snímek Mike Ryan z webu Uproxx.



„1917 je nejlepší válečný film od Zachraňte vojína Ryana. Nejlepší kamera roku. Nejlepší kamera desetiletí,“ rozplývá se Clayton Davis z webu Awards Circuit.