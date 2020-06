Nejlepším filmem je Sociální síť, prohlásil Tarantino. Sám ‚tajně‘ psal filmové kritiky

LOS ANGELES Podle jednoho z nejznámějších cinefilů, režiséra Quentina Tarantina, je nejlepším filmem Sociální síť (The Social Network) režiséra Davida Finchera, který „rozdrtil veškerou konkurenci“. Jako druhý jmenoval válečný velkofilm Dunkerk. Tarantino se ve filmech opravdu vyzná, což dokázal i v recenzích psaných na filmový blog.

V rozhovoru s magazínem Premiere Tarantino prohlásil, že jeho nejoblíbenějším filmem je možná překvapivě drama o vzniku sociální sítě Facebook. Snímek natočil oceňovaný režisér David Fincher (Zmizelá, Klub rváčů) podle scenáře Aarona Sorkina (Velká hra, Steve Jobs) a zakladatele sítě Marka Zuckerberga si zahrál americký herec Jessie Eisenberg (Podfukáři, Země zombie).

„Je to číslo jedna na mém seznamu prostě proto, že je to úplně ten nejlepší film. To je vše,“ popsal svou volbu Tarantino. Fincherův snímek v roce 2011 proměnil tři z osmi Oscarových nominací. Sošku o nejlepší film roku prohrál s Královou řečí režiséra Toma Hoopera.



„Víme, že Tarantino zbožňuje Půlnoc v Paříži (jeho oblíbený film z roku 2011), Šíleného Maxe: Zběsilou cestu (jeho oblíbený film z roku 2015), ale nijak nás nepřekvapilo, že si za svůj oblíbený film vybral dílo, ke kterému scénář napsal skvělý Aaron Sorkin. Toho Tarantino nazval nejlepším žijícím autorem dialogů,“ okomentoval režisérovu volbu magazín Premiere.



Tarantino neskrývá, že je Sorkinovým fanoušekm. Již dříve prohlásil, že každý díl jeho seriálu vidí třikrát. „Podívám se na to v neděli v sedm večer, když to má premiéru. Pak se na to hned podívám znovu. Většinou to pak v týdnu vidím ještě jednou, jen abych se mohl zaposlouchat do těch skvělých dialogů,“ prohlásil Tarantino.

Jako vůbec druhý nejlepší film Tarantino jmenoval válečný velkofilm Dunkerk režiséra Christophera Nolana (Batman začíná, Počátek).

Koncem letošního března se provalilo, že Quentin Tarantino píše pod filmové recenze na blog kina New Beverly Cinema, podniku, který sám vlastní. Nikde se s tím ale nechlubil a záložku s jeho recenzemi bylo poměrně těžké najít, proto její odhalení způsobilo na internetu šok. Rozhodně navíc nejde o nějaké kratochvilné texty filmového fanouška, ale o erudované a logicky poskládané filmové rozbory s popkulturními odkazy.